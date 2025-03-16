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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات كروس أوفر رياضية موديل 2025 .. تبدأ من 925 ألف جنيه

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري على الكثير من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية القدرات الفنية والتسارع، بالإضافة إلى اختلاف التقنيات، وعناصر التصميم، منها السيدان، والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام الكروس أوفر.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أسعار ومواصفات 5 سيارات كروس أوفر رياضية موديل 2025

جيلي GX3 PRO

جيلي GX3 PRO

 

دعمت السيارة جيلي GX3 PRO بمحرك 1500 سي سي DVVT، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة إجمالية قدرها 103 أحصنة عند 5500 دورة في الدقيقة، 140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران عند 5500 دورة في الدقيقة، وتعمل السيارة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكيCVT مكون من 7 نقلات.

تقدم السيارة جيلي GX3 PRO بسعر 925,000 جنيه.

نيسان جوك

نيسان جوك

 

تعتمد السيارة نيسان جوك 2025 على محرك تيربو 1000 سي سي، بقوة 115 حصانا، و200 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيكي، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 10.8 ثانية.

تبدأ أسعار السيارة نيسان جوك 2025 من 1,068,000 جنيه، إلى  1,168,000 جنيه.

كيا اكسيد

كيا اكسيد

 

زودت كيا اكسيد 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 160 حصان و253 نيوتن متر من عزم الدوران، وتعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيك DSG من 7 سرعات، ويمكن للسيارة الانطلاق من 0 لـ 100 كم/س في 9.2 ثانية.

يتراوح سعر السيارة كيا اكسيد 2025 في مصر بين 1,399,900 جنيه و 1,599,900 جنيه.

أوبل كروس لاند

أوبل كروس لاند

 

تعتمد اوبل كروس لاند 2025 على محرك سعة 1200 سي سي تيربو، قادر على إنتاج قوة 110 أحصنة، و 205 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدورن، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 187 كيلومتر في الساعة، مع القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة فترة زمنية مدتها 11.8 ثانية.

تقدم السيارة أوبل كروس لاند 2025 بسعر 1,350,000 جنيه.

 

بيجو 2008 

بيجو 2008 

 

دعمت السيارة بيجو 2008 موديل 2025 بمحرك تيربو سعة 1200 سي سي، ينتج قوة قدرها 130 حصانا و230 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيارات، وتحتاج السيارة إلى 9.3 ثانية للوصول من 0 لـ 100كم/ساعة.

تبدأ أسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2025 من 1,659,990 جنيه إلى 1,799,990 جنيه.

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