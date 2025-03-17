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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الرئيس السيسي يبذل جهودا كببرة لتسوية الأزمات بالطرق السلمية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي إلى أكاديمية الشرطة، مشيرا إلى أنها جاءت في الوقت المناسب تماما لتؤكد على صلابة الجبهة الداخلية ويقظة جهاز الأمن المصري في مواجهة كافة المخططات.

تعزيز الأمن والاستقرار والسلام

ونوه القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، بكلمة الرئيس في أكاديمية الشرطة والتي أكد خلالها أنه لا يمكن لاحد المساس بمصر، وان صلابة الجبهة الداخلية جزء رئيسي وهام في تعزيز الأمن القومي المصري.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى إشارة الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والتي تتسم بالإضطراب وعدم الاستقرار،   والجهود التي تبذلها الدولة لتسوية الأزمات بالطرق السلمية حفاظاً على مقدرات الدول وشعوبها، قائلا: مصر تبذل دور ريادي حقيقي للحفاظ على الهدوء والاستقرار في المنطقة وآخرها وقف اطلاق النار.

زيادة الوعي والإدراك الصحيح

وقال نائب الجيزة، إن دعوة الرئيس السيسي لأهمية زيادة الوعي والإدراك الصحيح للأوضاع والتهديدات، مع ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على الأمن القومي المصري والتصدي للإشاعات والأفكار الهدامة، من شأنه الحفاظ على قوة وتماسك الوطن.

واختتم النائب عمرو القماطي بالاشارة، إلى ما تبذله الدولة من جهود بتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير المؤسسة الأمنية، والتطور الذي شهدته وزارة الداخلية طوال السنوات السابقة، بما في ذلك تحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل، مضيفا: مصر تمر بمرحلة مهمة من الأمن والاستقرار والفضل في ذلك يعود للرئيس السيسي.

المصري ولملايين المصريين، أن الدولة تواصل جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، قائلا: الزيارة تأتي عقب زيارة مماثلة للأكاديمية العسكرية.

وأوضح عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن الزيارة تعكس اهتمام القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع طلبة الأكاديمية، الذين يمثلون مستقبل الأمن في مصر، والتأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به رجال الشرطة في حماية الوطن، وضرورة دعمهم من أجل أداء مهامهم بكفاءة."

وشدد عضو مجلس النواب، أن تحقيق الأمن القومي يستلزم ضمان العدالة والمساواة للمواطنين، موجها التحية إلى جميع أفراد الشرطة المصرية، ومشيدا بتضحياتهم المستمرة في سبيل حماية أمن الوطن والمواطنين.

السيسي الرئيس السيسي أكاديمية الشرطة مجلس الشيوخ النائب عمرو القماطي

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