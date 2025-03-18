ياسر إدريس: من حق اللجنة الأولمبية مناقشة أي شكوى يتم تقديمها من الأندية

أكد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن النادي الأهلي، قدم المستندات الخاصة بشكواه ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية على دفعتين.

وقال إدريس، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" هناك تجانس بين أعضاء اللجنة الأولمبية، والمجلس الجديد تغير منه 10 أفراد، وهناك طموحات وهدفنا تحقيق نجاحات، وسنستعين بجميع الخبرات في اللجنة والباب مفتوح أمام الجميع".

وتابع:" الأهلي واتحاد الكرة يعرفنان أن اللجنة الأولمبية لها دور، ومن حقها مناقشة أي شكوى يتم تقديمها من الأندية، وسيكون لها قرار، ومن حقها البت في شكوى الأهلي".

وشدد:" لا نتدخل في القرارات الفنية للاتحاد، وندرس الأمر من منظور اللوائح، والأهلي تقدم بشكواه على مرتين، أول أمس، وتم تقديم أمس، متابعة للشكوى، بمستندات جديدة، وطلبنا رد من اتحاد الكرة".

وأضاف:" سنتبع إجراءاتنا بشكل جيد، ومن حق أي طرف الطعن على القرارات في الكاس، ولن يخرج القرار إلا بعد دراسته بنسبة 100%".

وأكمل:" الأهلي يعرف التسلسل القانوني، ويعرف أنه من حقه تقديم شكوى للجنة الأولمبية، ثم اللجوء للكاس، ونحن لنا دور، وسيكون هناك قرار خلال الفترة القادمة".

وأردف:" اتحاد الكرة من حقه أن يقول أن الأمر شأن داخلي، ولكن الإجراءات من ناحيتنا مظبوطة، والقرار سيكون سريع قبل استئناف مباريات الدوري".

وأكمل:" منحنا اتحاد الكرة ورابطة الأندية أسبوع للرد على شكوى الأهلي، ولكن تكون هناك لجنة استماع، والحديث عن أن اللجنة الأولمبية غير مختصه للفصل غير صحيح".