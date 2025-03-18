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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجوم الكرة يشاركون فى ختام دورة النقابة العامة للبنوك والتأمينات

حفل ختام دورة النقابة العامة للبنوك والتأمينات
حفل ختام دورة النقابة العامة للبنوك والتأمينات
منتصر الرفاعي

شارك نجوم الكرة المصرية في ختام نهائي النسخة الثالثة لبطولة النقابة العامة  للبنوك والتأمينات والتي أقيمت علي ملاعب نادي طلعت حرب وسط حفل ختامي واستعراضي كبير  بحضور نخبة من الشخصيات الرياضية والسياسية والإعلامية في ضيافة النائبة سولاف درويش رئيس النقابة ورئيس اللجنة المنظمة والدكتورة سحر الهواري رئيس اللجنة الفنية.

 
وحضر الحفل  ربيع ياسين واسامة عرابي  وشريف الخشاب وحسين عبداللطيف وهاني رمزي وياسر المحمدي وخالد لطيف ومحمد حشيش وحرصت النائبة سولاف درويش علي تكريم كل النجوم ومشاركتهم في مراسم توزيع الجوائز على الفائزين.

ووجهت النائبة سولاف درويش شكرها الي كل الحضور وكافه العاملين بالنقابة والفرق المشاركة مؤكده انها سعيدة لما وصلت اليه الدورة بإقبال الجميع علي المشاركة والتفاعل مع النشاط الرياضي والتي تولي النقابه لها اهتماما مختلفا وقالت انها بصدد توسيع نطاق النشاط الرياضي وخوض منافسات دولية بما يتماشي مع الجمهورية الجديدة وفتح أفق التعاون مع كل اتحادات المنطقة.

وتأتي هذه البطولة وفقاً لخطة النشاط الرياضي باتساع قاعدة المشاركة بين جميع المحافظات لتمثيل مصر علي المستوي العربي والدولي.

وأشادت بحجم المجهود الكبير من قبل الدكتورة سحر الهواري لتأسيس وانجاح هذا الحدث بالشكل الذي يحقق الاهداف المطلوبة.فيما اكدت الدكتورة سحر الهواري علي سعادتها الكبيرة لتعاونها مع الدكتورة سولاف درويش للمرة الثالثة علي التوالي لإخراج هذا الحدث بشكل يليق بحجم الطموحات والتطلعات نحو تعزيز النشاط الرياضي داخل النقابة واضافت ان اللجنة المشرقة تسعي في كل مرة الي تطوير الأفكار لاستكمال النجاحات والتي تأتي ثمارها بتكوين منتخب للمشاركة علي الصعيد الدولي.

وكانت  الدكتورة سولاف درويش قد حرصت على تبادل الدروع التذكرية مع إتحاد الكرة متمثلة مع الكابتن محمد حشيش والذي أثنى في كلمته على تقديره  الكبير لما تقدمه النقابة في خدمة العاملين بالقطاع المصرفي والتأمينات وتعدد الخدمات والنشاطات على جميع الأصعدة.

 وقال إن هذه الدورة أصبحت ملتقى كبيرا يحرص الجميع علي المشاركة فيه ووجه خالص شكره علي كل اللجان تحت قيادة الدكتورة سحر الهواري و التي ساعدت في انجاح هذا الحدث.

سولاف درويش سحر الهواري النقابة العامة للبنوك والتأمينات ربيع ياسين أسامة عرابى

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