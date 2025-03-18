قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنذار بالشطب النهائي.. اتحاد الطائرة يغرم لاعب الزمالك ربع مليون جنيه
لمفاجأة حماس .. أكسيوس: الجيش الاسرائيلي أبقى الخطة العملياتية سرية
موعد أذان الفجر 18 رمضان.. استعد للإمساك وبدء الصيام
مصادر طبية: أكثر من 50 قتيلا وعشرات الجرحى في القصف الجوي الإسرائيلي على مدينة غزة
البيت الأبيض: إسرائيل استشارتنا في الغارات على غزة
كاتس: إذا لم تطلق حماس سراح جميع الرهائن فإن أبواب الجحيم ستلتهم غزة
حماس: نتنياهو انقلب على اتفاق وقف إطلاق النار ويعرضون الأسرى للخطر
تعرف على مواعيد كافة قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء
خلال نصف ساعة.. أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 18-3-2025
نهاية Google Assistant.. جوجل تجهز لمفاجأة كبرى وتسبتدله بـ Gemini
قوات الاحتلال تحتجز وزيرا فلسطينيا في مخيم نور شمس| خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

المضمضة بالزيت.. علاج سحري لرائحة الفم الكريهة وتبييض الأسنان

رائحة الفم
رائحة الفم
ريهام قدري

يزعم الكثير عبر منصات التواصل الاجتماعي أن المضمضة بالزيت في أفواههم لم تخلصهم من رائحة الفم الكريهة فقط، بل حسّنت أيضًا صحة أسنانهم بشكل عام.

لكن قبل المضمضة بالزيت، تعرف على الحقائق الكاملة

 يعمل الزيت كمنظف طبيعي، ويساعد على إزالة البكتيريا والسموم واللويحات السنية من تجويف الفم.

وتعمل هذه العملية عن طريق "سحب" الكائنات الدقيقة الضارة والسموم من الأسنان واللثة، ومنع تراكمها وتعزيز صحة الفم بشكل أفضل". 

الفوائد الصحية

• تقليل البكتيريا الضارة : يساعد الزيت على خفض مستويات Streptococcus mutans، وهي البكتيريا الأساسية المسؤولة عن تسوس الأسنان.

• منع رائحة الفم الكريهة: عن طريق إزالة السموم والبكتيريا، فإنه ينعش النفس بشكل طبيعي.

• تحسين صحة اللثة: قد يؤدي مضمضة الزيت بانتظام إلى تقليل الالتهاب وتقليل خطر الإصابة بالتهاب اللثة.

• تبييض الأسنان: أفاد العديد من المستخدمين بابتسامة أكثر إشراقًا بمرور الوقت بسبب إزالة البقع السطحية.

• دعم الصحة العامة: نظرًا لأن صحة الفم مرتبطة بالحالات الجهازية، فإن تقليل البكتيريا الفموية قد يساهم في تحسين الصحة العامة.

ما هو الزيت الأفضل للمضمضة؟ 


يُعتبر زيت جوز الهند من أفضل الخيارات للغرغرة نظرًا لخصائصه المضادة للميكروبات، وخاصةً محتواه العالي من حمض اللوريك، ذي التأثيرات القوية المضادة للبكتيريا والالتهابات. 

كما يُستخدم زيت السمسم وزيت دوار الشمس بشكل شائع، إلا أن زيت جوز الهند يُفضّل لمذاقه المعتدل وفوائده الإضافية لصحة الفم.

كم من الوقت يجب أن تفعل ذلك يوميا؟

للحصول على أفضل النتائج، يُنصح بغسل الفم بالزيت لمدة ١٠-١٥ دقيقة يوميًا. 

يُنصح بذلك صباحًا قبل تناول الطعام أو الشراب، وقد لا تكون المضمضة لفترة قصيرة بنفس الفعالية، كما أن تجاوز ٢٠ دقيقة غير ضروري وقد يُسبب إجهادًا في الفك.

رائحة الفم الكريهة المضمضة بالزيت صحة الفم علاج رائحة الفم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك للكرة الطائرة غدا بدون جماهير.. وإيقاف نجمي الفريقين

موعد عيد الفطر 2025

الإجازة 5 أيام .. موعد عيد الفطر 2025 رسميا

موعد صرف مرتبات شهر مارس بعد قرار تبكيرها

موعد صرف مرتبات شهر مارس بعد قرار تبكيرها

ياسر ادريس رئيس اللجنة الأولمبية

رئيس اللجنة الأولمبية: من حقنا البت في شكوى الأهلي

رسميًا.. تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك وفقًا للحسابات الفلكية

رسميًا.. تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك وفقًا للحسابات الفلكية

الاهلي والزمالك

الأهلي والزمالك .. حقيقة إعادة مباراة القمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

فين القطايف؟.. ماذا دار بين الرئيس السيسي والفنان سامح حسين | فيديو

زيادة التموين الجديدة رسميًا.. بشرى سارة لـ10 ملايين مواطن

زيادة التموين الجديدة رسميًا.. بشرى سارة لـ10 ملايين مواطن

ترشيحاتنا

السفير أحمد أبو زيد

مصر تشارك فى المؤتمر الوزاري لإعادة إعمار سوريا بالاتحاد الأوروبي

الحوثيين

وزارة الخارجية الأمريكية: أيام الردود المحدودة على الحوثيين انتهت

رونين بار

جمعية إسرائيلية تقدم طعا إلى المحكمة العليا ضد قرار إقالة رئيس الشاباك

بالصور

المضمضة بالزيت.. علاج سحري لرائحة الفم الكريهة وتبييض الأسنان

رائحة الفم
رائحة الفم
رائحة الفم

ضبط 23 ألف صاروخ وألعاب نارية ممنوع تداولها أو بيعها بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أفكار هدايا عيد الأم 2025.. عملية وتجميلية ودينية

هدايا عيد الام
هدايا عيد الام
هدايا عيد الام

طريقة تحضير بط دمياطي بالمورتة وصفة شهية بطعم أصيل

طريقة تحضير البط الدمياطي بالمورتة وصفة شهية بطعم أصيل
طريقة تحضير البط الدمياطي بالمورتة وصفة شهية بطعم أصيل
طريقة تحضير البط الدمياطي بالمورتة وصفة شهية بطعم أصيل

فيديو

مديرية أمن القاهرة

أمن القاهرة يوضح حقيقة فيديو الاعتد.اء على شاب بحلوان

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف عن أبرز نجوم دراما رمضان 2025

مشاجرة - أرشيفية

أمن القاهرة يفحص مقطع فيديو التعدي على شاب في عقار بحلوان

طبيبان في الجنة

الحلم اللي مكملش .. طبيبان في الجنة يوم فرحهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسالة تقوية وتشجيع: ذكريات خالدة وحب متجدد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الناس بالناس

د. محمد بشاري

محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مو صلاح ومحمد رمضان والاستثمار الأجنبي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

المزيد