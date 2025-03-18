المضمضة بالزيت.. علاج سحري لرائحة الفم الكريهة وتبييض الأسنان

يزعم الكثير عبر منصات التواصل الاجتماعي أن المضمضة بالزيت في أفواههم لم تخلصهم من رائحة الفم الكريهة فقط، بل حسّنت أيضًا صحة أسنانهم بشكل عام.

لكن قبل المضمضة بالزيت، تعرف على الحقائق الكاملة

يعمل الزيت كمنظف طبيعي، ويساعد على إزالة البكتيريا والسموم واللويحات السنية من تجويف الفم.

وتعمل هذه العملية عن طريق "سحب" الكائنات الدقيقة الضارة والسموم من الأسنان واللثة، ومنع تراكمها وتعزيز صحة الفم بشكل أفضل".

الفوائد الصحية

• تقليل البكتيريا الضارة : يساعد الزيت على خفض مستويات Streptococcus mutans، وهي البكتيريا الأساسية المسؤولة عن تسوس الأسنان.

• منع رائحة الفم الكريهة: عن طريق إزالة السموم والبكتيريا، فإنه ينعش النفس بشكل طبيعي.

• تحسين صحة اللثة: قد يؤدي مضمضة الزيت بانتظام إلى تقليل الالتهاب وتقليل خطر الإصابة بالتهاب اللثة.

• تبييض الأسنان: أفاد العديد من المستخدمين بابتسامة أكثر إشراقًا بمرور الوقت بسبب إزالة البقع السطحية.

• دعم الصحة العامة: نظرًا لأن صحة الفم مرتبطة بالحالات الجهازية، فإن تقليل البكتيريا الفموية قد يساهم في تحسين الصحة العامة.

ما هو الزيت الأفضل للمضمضة؟



يُعتبر زيت جوز الهند من أفضل الخيارات للغرغرة نظرًا لخصائصه المضادة للميكروبات، وخاصةً محتواه العالي من حمض اللوريك، ذي التأثيرات القوية المضادة للبكتيريا والالتهابات.

كما يُستخدم زيت السمسم وزيت دوار الشمس بشكل شائع، إلا أن زيت جوز الهند يُفضّل لمذاقه المعتدل وفوائده الإضافية لصحة الفم.

كم من الوقت يجب أن تفعل ذلك يوميا؟

للحصول على أفضل النتائج، يُنصح بغسل الفم بالزيت لمدة ١٠-١٥ دقيقة يوميًا.

يُنصح بذلك صباحًا قبل تناول الطعام أو الشراب، وقد لا تكون المضمضة لفترة قصيرة بنفس الفعالية، كما أن تجاوز ٢٠ دقيقة غير ضروري وقد يُسبب إجهادًا في الفك.