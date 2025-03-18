قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيربي: حماس رفضت إطلاق الرهائن وتمديد وقف القتال واختارت الحرب
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن الدولي سينعقد اليوم لمناقشة الوضع في غزة
مصادر تابعة لحماس: أكثر من 200 قتيل جراء القتل الإسرائيلي على مختلف أنحاء قطاع غزة
مصادر فلسطينية: مقتل عضو المكتب السياسي عصام الدعاليس
مصادر فلسطينية: مقتل مسؤول العمليات الداخلية في غزة بهجت أبو سلطان
ما كل هذا الهري.. مدحت العدل يعلق على عقوبة انسحاب الأهلي
أذكار الصباح.. ابدأ بها يومك يحفظك الله من شياطين الإنس والجن ويرزقك
حسام موافي يحذر من العلاج بالأعشاب: كارثة صحية.. فيديو
أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 18-3-2025
أسعار ومواصفات شانجان UNI K موديل 2025 في السعودية
ملابس نسائية وميكب.. إحالة تيك توكر وصديقه إلى الطب الشرعي
تغريم نجمي الأهلي والزمالك للطائرة بعد تجاوزات قمة الدوري الممتاز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هو فيه كدة.. إعلامي يعترض على اكتفاء اتحاد الكرة بتغريم لاعب الزمالك

مصطفى لعبة
مصطفى لعبة
يارا أمين

اعترض الإعلامي أمير هشام، على قرار اتحاد  الطائرة واكتفائه بتغريم مصطفى لعبة ربع مليون فقط .

وكتب هشام على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “لك ان تتخيل .. اتحاد الطائرة يعاقب محمد مصطفى لعبة لاعب الزمالك بالغرامة فقط بعد إشارته الفاضحة هو في كدة ؟؟ للدرجة دي !!”.

وجاء محتوى البيان كالتالي:

يسعى الاتحاد المصرى للكرة الطائرة دائما لعودة الجماهير عصب الحياة الرياضية وروح المباريات.

وقال البيان إن مجمع صالات الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر شهد أحداثا ومشاحنات على مستوى اللاعبين والجماهير أسفرت عن تلفيات كبيرة بالصالة التى أحتضنت المباريات.

وأضاف البيان وفقا للائحة التنظيمية لمسابقات الإتحاد لموسم ٢٠٢٥/٢٠٢٤ وبعد الإطلاع على تقارير حكام المباريات ورئيس اللجنة العليا للحكام بالاتحاد (الحكم العام) ورئيس اللجنة العليا للمسابقات وشئون اللاعبين (المراقب العام للمباراة).

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة بجلسته العادية رقم (٦) بتاريخ 2025/3/15 وجلسته الطارئة رقم (٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧ أعتماد قرارات اللجنة العليا للمسابقات وشئون اللاعبين بالاتحاد وهى:

1.إقامة مباريات الدورى الممتاز رجال والمقرر لها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٣/١٨والأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٣/١٩ علي مجمع صالات الدكتور / حسن مصطفى بدون حضور جماهيري.

معاقبة لاعب نادى الزمالك رقم (٢٢) / محمد مصطفي كامل عيسي (لعبه) بغرامة ماليه قدرها ٣٥٠,٠٠٠ جنية ( مائتين وخمسون ألف جنية) عما بدر منه تجاه جماهير النادى الاهلى خلال لقاء الأحد الموافق ٢٠٢٥/٣/١٦ قبل نهائى الدورى العام (مع أنذاره بالشطب في حاله تكرار ذلك مستقبلد) .

معاقبة لاعب النادى الإهلى رقم (١) / مصطفي جابر عبد السلام بغرامة ماليه قدرها١٠٠,٠٠٠ جنية ( مائة ألف جنيه) عما بدر منه تجاه جماهير نادى الزمالك خلال لقاء السوبر المصري رجال يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٣/٩

(مع إنذاره بالشطب في حالة تكرار ذلك مستقبلا).

توقيع غرامة مالية على جماهير النادى الأهلى قدرها ١٠٠,٠٠٠ جنيه (مائه ألف جنيه) عما بدر منها خلال المباريات.

5.توقيع غرامه مالية على جماهير نادى الزمالك قدرها ١٠٠,٠٠٠ جنيه (مائة ألف جنيه) عما بدر منها خلال المباريات.

مخاطبة نادي الزمالك بسداد كافة تكاليف التلفيات الخاصة بمدرجات جماهير نادى الزمالك خلال المباريات والمقدرة بتقرير مجمع صالات الدكتور / حسن مصطفى مبلغ : ٢٢٣,٥٠ج ( مائتين وثلاثة وعشرين ألف وخمسمائه جنيه).

مخاطبة النادي الأهلى بسداد كافة تكاليف التلفيات الخاصة بمدرجات جماهير النادى الأهلى خلال المباريات والمقدرة بتقرير مجمع صالات الدكتور / حسن مصطفي بمبلغ ١٤٥,٠٠٠ جنيه (مائة وخمسة وأربعين ألف جنيه).

إحاله شكوى النادى الاهلى وشكوى نادى الزمالك إلى اللجنة العليا للمسابقات.

أمير هشام مصطفى لعبة فيسبوك اتحاد الطائرة الزمالك حسن مصطفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك للكرة الطائرة غدا بدون جماهير.. وإيقاف نجمي الفريقين

موعد عيد الفطر 2025

الإجازة 5 أيام .. موعد عيد الفطر 2025 رسميا

موعد صرف مرتبات شهر مارس بعد قرار تبكيرها

موعد صرف مرتبات شهر مارس بعد قرار تبكيرها

ياسر ادريس رئيس اللجنة الأولمبية

رئيس اللجنة الأولمبية: من حقنا البت في شكوى الأهلي

رسميًا.. تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك وفقًا للحسابات الفلكية

رسميًا.. تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك وفقًا للحسابات الفلكية

الاهلي والزمالك

الأهلي والزمالك .. حقيقة إعادة مباراة القمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية

زيادة التموين الجديدة رسميًا.. بشرى سارة لـ10 ملايين مواطن

زيادة التموين الجديدة رسميًا.. بشرى سارة لـ10 ملايين مواطن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

فين القطايف؟.. ماذا دار بين الرئيس السيسي والفنان سامح حسين | فيديو

ترشيحاتنا

السفير أحمد أبو زيد

مصر تشارك فى المؤتمر الوزاري لإعادة إعمار سوريا بالاتحاد الأوروبي

الحوثيين

وزارة الخارجية الأمريكية: أيام الردود المحدودة على الحوثيين انتهت

رونين بار

جمعية إسرائيلية تقدم طعا إلى المحكمة العليا ضد قرار إقالة رئيس الشاباك

بالصور

المضمضة بالزيت.. علاج سحري لرائحة الفم الكريهة وتبييض الأسنان

رائحة الفم
رائحة الفم
رائحة الفم

ضبط 23 ألف صاروخ وألعاب نارية ممنوع تداولها أو بيعها بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أفكار هدايا عيد الأم 2025.. عملية وتجميلية ودينية

هدايا عيد الام
هدايا عيد الام
هدايا عيد الام

طريقة تحضير بط دمياطي بالمورتة وصفة شهية بطعم أصيل

طريقة تحضير البط الدمياطي بالمورتة وصفة شهية بطعم أصيل
طريقة تحضير البط الدمياطي بالمورتة وصفة شهية بطعم أصيل
طريقة تحضير البط الدمياطي بالمورتة وصفة شهية بطعم أصيل

فيديو

مديرية أمن القاهرة

أمن القاهرة يوضح حقيقة فيديو الاعتد.اء على شاب بحلوان

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف عن أبرز نجوم دراما رمضان 2025

مشاجرة - أرشيفية

أمن القاهرة يفحص مقطع فيديو التعدي على شاب في عقار بحلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسالة تقوية وتشجيع: ذكريات خالدة وحب متجدد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الناس بالناس

د. محمد بشاري

محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مو صلاح ومحمد رمضان والاستثمار الأجنبي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

المزيد