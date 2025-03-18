انتهاء الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب خلال مجلس شئون التعليم والطلاب اكتمال الاستعدادات والترتيبات اللوجستية بجميع كليات الجامعة الخاصة بتنظيم امتحانات نصف الفصل الدراسي الثاني ( ميد تيرم ) واتباع كل الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير بيئة امتحانية ملائمة للطلاب مشيداً بمستوى انتظام العملية التعليمية داخل كليات الجامعة.

وأشار الدكتور على عبد المحسن إلى تنظيم الجامعة عدد من الندوات التثقيفية بالفصل الدراسي الثاني بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء والأكاديميين بهدف المساهمة في رفع وعى الطلاب بمختلف كليات الجامعة وإدراك كافة التحديات التي تواجهها مصر، وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، ومناقشة القضايا المجتمعية في العصر الراهن.

وفى إطار استراتيجية الجامعة لدعم التعاون بين الأكاديميا والصناعة ناقش المجلس الإطار العام لنموذج اتفاقية التعليم التشاركى بين كلية الهندسة والشركاء الصناعيين، ثم رفعه إلى مجلس الجامعة لاعتماده.

وفى ظل توجه الجامعة لدعم الطلاب من ذوى الإعاقة أحيط المجلس علما بخطاب المجلس الأعلى للجامعات بشأن تحديد الفئات المستفيدة من الورقة الاختبارية الموضوعية بناء على أسس علمية تتناسب مع خصائص كل منهم .

واستعرض الدكتور سامح نخلة مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة تقريرا مفصلا حول تطور الأداء الأكاديمي للطلاب الحاصلين على إنذارات وأثر الإرشاد الأكاديمي في تقليل أعداد الطلاب المفصولين والمعرضين للفصل بالجامعة.

وكرم المجلس كل من الدكتورة نيفين بكرى، والدكتورة رحاب صالح، والدكتور أيمن شتيوى، من كليات طب الأسنان، والتربية للطفولة المبكرة، والأعمال، تقديراً لمجهوداتهم المتميزة خلال فترة توليهم منصب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.