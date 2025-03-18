خالد بيبو: الكابتن محمود الخطيب أب وأخ وتعلمت الكثير منه

أكد خالد بيبو، نجم النادي الأهلي السابق ومدير الكرة السابق، أن اختيار مدير الكرة قرار إداري بحت، يتم بهدف تحقيق استقرار إداري للنادي، مشددًا على أن نجاح أي شخص في المنصب يجب أن يُقاس بالنتائج فقط، متابعًا: "أنا دائمًا بشوف الناس اللي كانت بتحاربني عشان أنا موجود في المكان ده، عارف كل أسماء الناس اللي بتحاربني من جوه النادي وخارجه، في ناس زعلانة إني وصلت للمكانة دي".

وقال خالد بيبو، خلال لقاء له لبرنامج “حبر سري”، عبر فضائية “القاهرة والناس”، أنه كان دائمًا على تواصل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، مشددًا على أنه يعتبره أبًا وأخًا ومعلمًا، حيث تعلم منه الكثير خلال فترة عمله، قائلا: "الكابتن الخطيب علّمني الشغل، وقف بجانبي، ودائمًا كان ينصحني".

لم يكن لدي لجان أو ظهير إعلامي

وتابع نجم النادي الأهلي السابق ومدير الكرة السابق، أنه غادر بعدما حقق الفريق كل البطولات الممكنة، مشددًا على انه تعرض لعدد من الضغوط، قائلًا: "كنت أتعرض لهجوم بعد أي هزيمة، رغم أنني لم أكن المتسبب فيها، لم يكن لدي لجان أو ظهير إعلامي يدافع عني، لكنني كنت مسيطرًا على اللاعبين بأسلوبي، ولم أواجه أي مشاكل معهم".