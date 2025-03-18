لام شمسية الحلقة 3 .. استمرار حبس أحمد السعدني .. وأمينة خليل في أزمة

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل لام شمسية، استمرار حبس أحمد السعدني والتحقيق معه في اتهام أمينة خليل لصديقه بالتحرش بابنه.

وحققت النيابة مع الطفل يوسف في اتهام محمد شاهين بالتحرش به جنسيا ولكن التحقيق لم يصل إلى نتيجة.

ورفض أحمد السعدني عرض ابنه على الطب الشرعي للتأكد من تهمة التحرش به من صديقه الذي مازال في غيبوبة.

وهدد أحمد السعدني زوجته أمينة خليل بالانفصال عنها في حال استمرّت في اتهامها الذي لم تستطع تأكيده أمام النيابة.

وطلبت والدة يوسف من أمينة خليل أن يقيم معها حتى انتهاء الأزمة وخروج والده من الحبس.

مسلسل لام شمسية يضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أمينة خليل، ياسمينا العبد، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، ويتكون من 15 حلقة.