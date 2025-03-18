دفاع مصر في أمان.. ناقد رياضي يشيد بمحمد عبد المنعم

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدرديرى بمحمد عبد المنعم نجم الاهلي السابق ونيس الفرنس الحالي .

وكتب الدرديرى من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : “ عبدالمنعم موجود = دفاع منتخب مصر في أمان ” .

الشناوي يحرص شباك مصر :

استقر حسام حسن مدرب منتخب مصر لكرة القدم على الدفع بمحمد الشناوي في حراسة مرمى المنتخب في مواجهة إثيوبيا.

وتغادر بعثة منتخب مصر لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء إلى المغرب استعدادا لمواجهة إثيوبيا بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم .

وأدى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن ، مرانه الثانى مساء أمس باستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومي 21 و 25 مارس الجاري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

وشهد معسكر المنتخب الوطنى انضمام سداسي النادى الأهلي محمد الشناوي و مصطفي شوبير و رامي ربيعة و محمد هاني و مروان عطية و أحمد نبيل كوكا ، كما انضم محمد عبد المنعم وشارك في مران أمس.