قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر أمنية سورية: غارات إسرائيلية تستهدف مواقع جيش النظام السابق في حمص
تطورات جديدة في قطاع غزة.. وهذا السيناريو الأخطر | ماذا يحدث؟
معظمهم أطفال ونساء.. أحمد موسى ينفعل بسبب هجوم جيش الاحتلال الوحشي على أهل غزة
أحمد موسى: السادات حرر أرض سيناء وحققنا أهدافنا في معاهدة كامب ديفيد
وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى تنزانيا في زيارة ثنائية
بينهم 3 أشقاء.. مصرع 4 شباب في حادث أليم بكفر الشيخ
أحمد موسى يعلق على العدوان الإسرائيلي ضد غزة: نتنياهو لديه مشكلة كثيرة
موعد زيادة المعاشات 2025 رسميا
ترامب: اتفقت مع بوتين على ضرورة وقف شامل لإطلاق النار في أوكرانيا
رياح وأمطار .. ظاهرتان جويتان تسيطران على الطقس غدا
زيلينسكي: شروط بوتين تعكس غياب النية الحقيقية لإنهاء الحرب
فريدة سيف النصر : أنا بنت بلد متربية على الأدب.. و فنانين كتير حاولوا يتقربوا مني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ريهام الشنواني: أتمنى تجسيد السيرة الذاتية لفؤاد المهندس وهذه علاقتى بعبلة كامل.. فيديو

ريهام الشنواني وتقى الجيزاوي
ريهام الشنواني وتقى الجيزاوي
تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة ريهام الشنواني عن رغبتها فى تجسيد السيرة الذاتية للفنان الراحل فؤاد المهندس بسبب حبها الشديد له ورد فعلها على تشبيهها بالفنانة عبيلة كامل.

وقالت ريهام الشنواني خلال لقائها فى بودكاست “boom shoot” المذاع على قناة صدي البلد تقديم المذيعة تقى الجيزاوي أنها طلبت من المخرج خالد جلال ان تجسد شخصية الراحل فؤاد المهندس بسبب حبها الشديد له وبعد رفضه أقنعتها بتجسيد شخصية زينات صدقي ونالت أعجابه بشكل كبير.

https://www.facebook.com/share/v/1Dmp42NAGc/

ريهام الشنواني ترد على جدل تشبييها بعبلة كامل

وعن جدل تشبيهها بالفنانة عبلة كامل بعد دورها فى مسلسل “أعمل ايه” ، قالت ريهام أن بالرغم سعادتها بهذا التشبيه إلا أن شكل له تحدي لأنها تحب أن تكون ريهام حتى لو جسدت دور من أدوار عبلة كامل.

ريهام الشنواني فى رمضان 2025

وشاركت الفنانة ريهام الشنواني فى النصف الأول من الماراثون الرمضاني بمسلسل “عقبال عندكوا”.

قصة عقبال عندكوا 

“عقبال عندكوا” هو مسلسل درامي كوميدي يعتمد على حلقات متصلة منفصلة، حيث تدور الأحداث حول قصة (سها وفادي)، اللذين يستعدان للزواج لكنهما يواجهان سلسلة من المشاكل التي تجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما، من خلال متابعة سبع حكايات عن زيجات انتهت بالفشل.

المسلسل من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، إخراج علاء إسماعيل، ويشارك في بطولته إيمي سمير غانم، حسن الرداد، محمد ثروت، سليمان عيد، علاء مرسي، عارفة عبدالرسول، حجاج عبدالعظيم، وريهام الشنواني

ريهام الشنواني فؤاد المهندس عبلة كامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البطاقة التموينية

زيادة 125 جنيهًا للبطاقات التموينية ذات الفرد الواحد.. في هذا الموعد

رسميا بدء صرف الزيادة على بطاقات التموين

رسميًا.. التموين والمالية تعلنان بدء صرف الزيادة على بطاقات التموين اليوم

رئيس الوزراء

موعد زيادة المعاشات 2025 رسميا

محكمة

عضته ومات.. حبس المتهمة بإنهاء حياة زوجها بالقليوبية

دعم التموين

التموين حسمت الأمر.. هل تم تحديد موعد صرف الدعم الإضافي؟

زيزو

ممدوح عباس يتراجع عن دفع صيانة سيارة زيزو والمركز يحرر محضرا ضد اللاعب

إجازة

موعد إجازة عيد الفطر 2025.. قائمة العطلات الرسمية الكاملة المقبلة

سليم.. اتحاد الكرة يعلن موقفه من أزمة مباراة القمة| تفاصيل

سليم.. اتحاد الكرة يعلن موقفه من أزمة مباراة القمة| تفاصيل

ترشيحاتنا

حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد

حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد في رمضان.. الأزهر العالمي للفتوى يجيب

إبراهيم الهدهد

إبراهيم الهدهد يحدد شرطين يتحقق بهما نصر الله للمؤمنين

شاب يسأل الدكتور علي جمعة

صاحبي بيلعب قمار وبيتبرع بفلوسه فهل هذا حرام؟ علي جمعة يجيب

بالصور

استغل آخر أيام شهر رمضان .. نصائح تساعدك على خسارة الوزن بسهولة

نصائح لإستغلال آخر أيام في رمضان لخسارة الوزن
نصائح لإستغلال آخر أيام في رمضان لخسارة الوزن
نصائح لإستغلال آخر أيام في رمضان لخسارة الوزن

مسلسل حكيم باشا الحلقة 18.. التخطيط لقـ.ـتل ميدو عادل والتخلص من مصطفى شعبان

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

عادة تفعلها النساء تدمر الأذن.. محمد الناظر يحذر

هاني الناظر
هاني الناظر
هاني الناظر

طريقة استرداد مقدم جدية الحجز في شقق الإسكان الإجتماعي .. الرابط و الخطوات

استرداد مقدم جدية الحجز في شقق الإسكان الإجتماعي
استرداد مقدم جدية الحجز في شقق الإسكان الإجتماعي
استرداد مقدم جدية الحجز في شقق الإسكان الإجتماعي

فيديو

المطربة شاهيناز

أنا صوت مصر ومستهدفة وتصريحاتي بيتم تحريفها.. تصريحات شاهيناز في خط أحمر

ريهام الشنواني وتقى الجيزاوي

ريهام الشنواني: أتمنى تجسيد السيرة الذاتية لفؤاد المهندس وهذه علاقتى بعبلة كامل.. فيديو

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة| اعرف الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسالة تقوية وتشجيع: ذكريات خالدة وحب متجدد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الناس بالناس

د. محمد بشاري

محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مو صلاح ومحمد رمضان والاستثمار الأجنبي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

المزيد