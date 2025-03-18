ريهام الشنواني: أتمنى تجسيد السيرة الذاتية لفؤاد المهندس وهذه علاقتى بعبلة كامل.. فيديو

كشفت الفنانة ريهام الشنواني عن رغبتها فى تجسيد السيرة الذاتية للفنان الراحل فؤاد المهندس بسبب حبها الشديد له ورد فعلها على تشبيهها بالفنانة عبيلة كامل.

وقالت ريهام الشنواني خلال لقائها فى بودكاست “boom shoot” المذاع على قناة صدي البلد تقديم المذيعة تقى الجيزاوي أنها طلبت من المخرج خالد جلال ان تجسد شخصية الراحل فؤاد المهندس بسبب حبها الشديد له وبعد رفضه أقنعتها بتجسيد شخصية زينات صدقي ونالت أعجابه بشكل كبير.

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ريهام الشنواني ترد على جدل تشبييها بعبلة كامل

وعن جدل تشبيهها بالفنانة عبلة كامل بعد دورها فى مسلسل “أعمل ايه” ، قالت ريهام أن بالرغم سعادتها بهذا التشبيه إلا أن شكل له تحدي لأنها تحب أن تكون ريهام حتى لو جسدت دور من أدوار عبلة كامل.

ريهام الشنواني فى رمضان 2025

وشاركت الفنانة ريهام الشنواني فى النصف الأول من الماراثون الرمضاني بمسلسل “عقبال عندكوا”.

قصة عقبال عندكوا

“عقبال عندكوا” هو مسلسل درامي كوميدي يعتمد على حلقات متصلة منفصلة، حيث تدور الأحداث حول قصة (سها وفادي)، اللذين يستعدان للزواج لكنهما يواجهان سلسلة من المشاكل التي تجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما، من خلال متابعة سبع حكايات عن زيجات انتهت بالفشل.

المسلسل من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، إخراج علاء إسماعيل، ويشارك في بطولته إيمي سمير غانم، حسن الرداد، محمد ثروت، سليمان عيد، علاء مرسي، عارفة عبدالرسول، حجاج عبدالعظيم، وريهام الشنواني