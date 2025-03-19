بورصة الدواجن الآن .. سعر الفراخ البيضاء في المزارع والأسواق

استقرت أسعار الدواجن في المزارع والأسواق بعد أن شهدت حالة من التذبذب غلب عليها الارتفاع منذ بداية الشهر الجاري.

وهدأت أسعار الدواجن فوق مستوى 95 جنيهًا للكيلو في المزرعة، حيث سجلت الآن 96 جنيهًا.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض، كغيرهما من السلع، بالعديد من العوامل، من بينها زيادة المعروض أو نقصه في الأسواق.



وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الكتكوت خلال هذه الفترة غير عادل.



وأكد "السيد"، في تصريحات له، أن هناك تحركات من قبل الدولة والشعبة لخفض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى وجود خطة لتحقيق ذلك. وقال: "لو كانت هناك بورصة للدواجن، فستتيح معرفة تكلفة الإنتاج، وسعر الكتكوت، وسعر الأعلاف، والكهرباء، وهامش الربح".

أسعار الدواجن اليوم:

سجلت أسعار الدواجن البيضاء 96 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 107 و110 جنيهات للكيلو.

سجلت أسعار الدواجن الأمهات 75 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 85 و90 جنيهًا للكيلو.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة الجديد، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار البيض اليوم:

تراوح سعر البيض الأبيض بين 154 و158 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 156 و160 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 119 و120 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم:

الكتكوت الأبيض (شركات): بين 47 و53.5 جنيهًا.

الكتكوت "ساسو": بين 13 و14 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: بين 6.5 و7 جنيهات.

كتكوت ساسو بيور: بين 13 و14 جنيهًا.

كتكوت هجين: بين 8 و9 جنيهات.

كتكوت جيل ثانٍ: بين 10 و11 جنيهًا.

كتكوت روزي بيور: بين 15 و16 جنيهًا.

أسعار البانيه والأوراك اليوم:

سعر الأوراك: بين 110 و115 جنيهًا.

سعر البانيه: بين 220 و230 جنيهًا.

سعر الكبد والقوانص: 135 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم: