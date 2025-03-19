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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرار عاجل بشأن تجهيزات امتحانات الثانوية العامة 2025

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا بشأن تجهيزات امتحانات الثانوية العامة 2025  ، حيث تقرر أن يكون آخر موعد لتسليم استمارات الثانوية العامة 2025 الإلكترونية و" كشوف 150 د " من المدارس للجان النظام والمراقبة ، غداً الخميس الموافق 20 مارس 2025 

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بشأن أعضاء لجنة الإدارة بـ امتحانات الثانوية العامة الذين عملوا باللجنة العام الماضي ولم يصدر بشأنهم أي قرارات بالاستبعاد أو جزاءات ، تم التنبيه عليهم للحضور إلى لجنة الإدارة لتحديث البيانات .

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أنه من يتخلف عن الحضور ، يعتبر معتذرا عن العمل في لجنة الإدارة بـ امتحانات الثانوية العامة 2025 .

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