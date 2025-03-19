قرار عاجل بشأن تجهيزات امتحانات الثانوية العامة 2025

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا بشأن تجهيزات امتحانات الثانوية العامة 2025 ، حيث تقرر أن يكون آخر موعد لتسليم استمارات الثانوية العامة 2025 الإلكترونية و" كشوف 150 د " من المدارس للجان النظام والمراقبة ، غداً الخميس الموافق 20 مارس 2025

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بشأن أعضاء لجنة الإدارة بـ امتحانات الثانوية العامة الذين عملوا باللجنة العام الماضي ولم يصدر بشأنهم أي قرارات بالاستبعاد أو جزاءات ، تم التنبيه عليهم للحضور إلى لجنة الإدارة لتحديث البيانات .

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أنه من يتخلف عن الحضور ، يعتبر معتذرا عن العمل في لجنة الإدارة بـ امتحانات الثانوية العامة 2025 .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم “ النظام الجديد”

الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء

الخميس 10 يوليو 2025 : الاحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي رياضة النظام الجديد

الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء ( علوم و رياضة )

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء ( علوم ورياضة)

الأحد 6 يوليو 2025 : الرياضيات البحتة ( علمي رياضة)

الخميس 10 يوليو 2025 : الرياضيات التطبيقية ( علمي رياضة)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ادبي النظام الجديد

الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025 : التاريخ ( أدبي)

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ( أدبي)

الخميس 10 يوليو 2025 : الإحصاء ( أدبي)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم “ النظام القديم ”



الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : الاقتصاد + الإحصاء

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء

الأحد 6 يوليو 2025 : الجيولوجيا

الخميس 10 يوليو 2025 : الاحياء ( علمي علوم)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي رياضة النظام القديم



الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : الاقتصاد + الإحصاء

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء ( علوم ورياضة)

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 1 يوليو 2025 : الرياضيات البحتة ( التفاضل والتكامل)

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء ( علوم ورياضة )

الأحد 6 يوليو 2025 : الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة )

الثلاثاء 8 يوليو 2025 : الديناميكا ( علمي رياضة)

الخميس 10 يوليو 2025 : الاستاتيكا ( علمي رياضة )

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ادبي النظام القديم



الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : الاقتصاد + الإحصاء

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو 2025 : التاريخ ( أدبي)

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ( أدبي)

الأحد 6 يوليو 2025 : علم النفس والاجتماع ( ادبي)

الخميس 10 يوليو 2025 : الفلسفة والمنطق ( أدبي)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الخميس 19 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الأحد 22 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم (الكيمياء)

الخميس 26 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية)

الأحد 29 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الثلاثاء 1 يوليو 2025 : مقاييس المفاهيم ( الفيزياء )

الخميس 3 يوليو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( الكيمياء - الفيزياء )

الأحد 6 يوليو 2025 : مقاييس المفاهيم ( الجيولوجيا ) لطلاب علوم + مقاييس المفاهيم ( الرياضيات التطبيقية ) لطلاب رياضة

الثلاثاء 8 يوليو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( الأحياء - الجيولوجيا) علوم + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( الرياضيات) لطلاب رياضة

الخميس 10 يوليو 2025 : مقاييس المفاهيم ( الاحياء ) علوم + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة ) الرياضيات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المكفوفين - نظام جديد



الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : التربية الوطنية

الخميس 19 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة أولى

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة ثانية

الخميس 26يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية

الثلاثاء 1 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة أولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة ثانية

الأحد 6 يوليو 2025 : التاريخ ورقة أولى

الثلاثاء 8 يوليو 2025 : التاريخ ورقة ثانية

الخميس 10 يوليو 2025 : الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المكفوفين - النظام القديم

الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : التربية الوطنية

الخميس 19 يونيو 2025 : الاقتصاد + الإحصاء

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة أولى

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة ثانية

الأربعاء 25 يونيو 2025 : الفلسفة + المنطق

الخميس 26 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية

الثلاثاء 1 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة أولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة ثانية

الأحد 6 يوليو 2025 : التاريخ ورقة أولى

الثلاثاء 8 يوليو 2025 : التاريخ ورقة ثانية

الأربعاء 9 يوليو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى + اللغة الأجنبية الثانية ورقة ثانية

الخميس 10 يوليو 2025 : علم النفس + علم الاجتماع

