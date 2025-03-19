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مواطن يروي تفاصيل اتهامه لرئيس مدينة كرداسة بالاعتد.اء عليه.. والنيابة تحقق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مواطن يروي تفاصيل اتهامه لرئيس مدينة كرداسة بالاعتد.اء عليه.. والنيابة تحقق

الحاج صلاح أيوب المجني عليه
الحاج صلاح أيوب المجني عليه
ندى سويفى   -  
أحمد زهران


أجرت النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام مواطن رئيس مجلس مدينة كرداسة بالاعتداء عليه ودفعه ليسقط على الارض مسببا له كسر بشريحة في ذراعه ومسمار نخاعي بركبته. 

وكشفت التحقيقات أن مواطن قدم بلاغا ضد رئيس مجلس مدينة كرداسة يتهمه فيه بسبه بألفاظ بذيئة والتعدي عليه حيث دفعه أسقطه على الأرض ما سبب له إصابات بجسده وأرفق ببلاغه تقريرا طبيا بأشعة تثبت ما لحق به من إصابات. 

واستدعت النيابة المواطن المجني عليه ويدعى صلاح أيوب وقال أنه صادر ضده حكم في قضية مخالفات مباني قام بالتصالح فيها وتوجه الى مجلس مدينة كرداسة يطالب بورقة إفادة بتصالحه حتى يقدمها للمحكمة الا انه لم يجد المهندسة المختصة وفوجئ بثورة غضب من رئيس مجلس المدينة الذي دفعه ليسقط على الارض مسببا إصابته بعدة إصابات. 

قررت النيابة العامة صرف مقدم البلاغ وطلبت تحريات مباحث الجيزة حول الواقعة والاستعلام عن الاسم الكامل لرئيس مجلس مدينة كرداسة ونائبه كما كلفت ضابط شرطة بالانتقال الى مقر مجلس المدينة لتفريغ محتوى كاميرات المراقبة في يوم الواقعة والتحفظ عليها على "فلاشة" لتعاينها النيابة العامة. 

التقى "صدى البلد" الحاج صلاح أيوب صاحب البلاغ والذي روى في بث مباشر تفاصيل ما تعرض له من رئيس مجلس مدينة كرداسة قائلا انه توجه يوم الخميس في أول شهر مارس الى مجلس المدينة مطالبا بإفادة بانهائه اجراءات التصالح حول عقار مبني منذ عام ٢٠٢٠ فأخبرته موظفة أن المهندسة المختصة بتحرير تلك الافادات لم تحضر وطالبته بالعودة مرة أخرى يوم الأحد ما اضطره للعودة يوم الأحد خاصة ان الجلسة يوم الاثنين. 

وسرد الحاج صلاح تفاصيل تعرضه للاعتداء قائلا أنه فوجئ للمرة الثانية بعدم وجود المهندسة فطلب من الموظفة حل سريع خاصة ان الجلسة محددة أمام المحكمة في اليوم التالي ويجب تقديم الافادة والا سيتم تأييد حكم عليه فذهبت الموظفة الى مكتب رئيس مجلس مدينة كرداسة لايجاد حل وقال صلاح:"سمعت صوته بيزعق من بره المكتب وكان ثاير وغضبان جدا وخرج من المكتب قالي المهندسة مش موجودة ابقى تعالى بكره قلتله الجلسة بكره وانا محتاج الورقة ضروري لقيته زقني في بطني وقالي انت مبتفهمش قلتلك المهندسة مش موجودة". 

وأضاف الحاج صلاح قائلا:" زقني جامد على الحيطة وقعت على الأرض والمهندسين ساعدوني اقوم من الأرض ولما رجعت البيت لقيت دراعي ورم رحت المستشفى وعملت أشعة الدكتور قالي إن الشريحة اللي في دراعي اتكسرت وكمان مسمار نخاعي في ركبتي اتكسر ومحتاج اعمل عمليات جراحية تاني فقدمت بلاغ في النيابة العامة" 

وأنهى الحاح صلاح حديثه قائلا:"انا مواطن معملتش حاجة عايز حقي كل اللي طلبته افادة بتصالح مسدد فيه كل الرسوم وحصلي كل ده من رئيس مجلس المدينة ومشوعايز الا حقي يرجعلي بعد اللي حصلي. 

رئيس مجلس مدينة كرداسة كرداسة الحاج صلاح النيابة العامة الجيزة مدينة كرداسة

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