أحكام الاعتكاف وفوائده للمسلم .. اعرف ما يُباح فعله وما يُبطله

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن أحكام الاعتكاف وفوائده للمسلم الصائم خلال شهر رمضان المبارك.

أحكام الاعتكاف

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الاعتكاف سُنَّةٌ مشروعةٌ ثابتةٌ عن رسول الله ﷺ، فقد كان النبي ﷺ يخصُّ العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف في المسجد، واستمر صحابته وأزواجه على اتباع هذه السُّنَّة.

وأضاف المركز أن المعتكف ينبغي أن يكون صادق النية في اعتكافه، مخلصًا في عبادته، مبتعدًا عن الرياء والعجب بطاعته، غير راغب في المدح أو الثناء، فالعمل المقبول هو ما أُريد به وجه الله تعالى، حيث قال سبحانه:

﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ (2) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ [الزمر: 2-3].

كما ينبغي على المعتكف أن يغتنم وقته في الأعمال الصالحة، ويكثر من الذكر والتسبيح والاستغفار وقراءة القرآن، وألا يُضيّع وقته فيما لا يحقق مقصود الاعتكاف.

وتابع المركز: "وجدير بالمعتكف، وقد انقطع بجسده عن الدنيا، أن يُخرجها من قلبه حتى يُصلح الله حاله، ويعمر الإيمان قلبه، وتستقيم جوارحه".

مباحات الاعتكاف

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن للمعتكف الخروج لحاجاته الضرورية التي لا بد منها، مثل التداوي إذا كان مريضًا، وأداء صلاة الجمعة إذا كان معتكفًا في مسجدٍ تُقام فيه الجماعة دون الجمعة.

كما يُباح للمعتكف الأكل والشرب والنوم في المسجد، بشرط المحافظة على نظافته وصيانته، ويجوز له الكلام المباح عند الحاجة إليه.

بالإضافة إلى ذلك، يُباح للمعتكف تصفيف شعره، وتقليم أظافره، وتنظيف بدنه، وارتداء أحسن الثياب، والتطيُّب.

مبطلات الاعتكاف

ذكر المركز أن هناك أمورًا مكروهةً أثناء الاعتكاف، مثل:

البيع والشراء داخل المسجد.

الإفراط في الكلام غير الضروري.

الإسراف في النوم والطعام، بما يخل بمقصود الاعتكاف.

أما المبطلات التي تُفسد الاعتكاف، فتشمل: