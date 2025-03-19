كروم كاست رجع زي الأول.. جوجل يطلق تحديثًا لإصلاح كل المشاكل

أعلنت جوجل عن طرح تحديث برمجي لإصلاح مشكلة توقف أجهزة كروم كاست القديمة عن العمل، وهو التحديث الذي بدأ بالوصول فعلاً إلى المستخدمين المتأثرين.

وفقًا لرسالة بريد إلكتروني أرسلتها جوجل للمستخدمين، قد تعمل الأجهزة الآن إذا لم تتم إعادة ضبطها على إعدادات المصنع.

كيفية التحقق من إصلاح المشكلة

لكي تتحق من إصلاح يجب على المستخدمين الذين لم يعيدوا ضبط أجهزتهم إعادة تشغيل جهاز كروم كاست الخاص بك، فقد يعود للعمل بشكل طبيعي.

أما بالنسبة إلى المستخدمين الذين أجروا إعادة ضبط مصنع، سيحتاجون إلى إعادة ربط الجهاز باستخدام أحدث إصدار من تطبيق Google Home (الإصدار 3.30.106 لنظام iOS أو الإصدار 3.30.1.6 لنظام Android).

ومن المهم الإشارة إلى أن تحديث التطبيق قد يستغرق بضعة أيام للوصول إلى جميع الأجهزة، لذا إذا لم يظهر التحديث الآن، قد يحتاج الأمر لبعض الانتظار.

خلفية المشكلة والتحديث

فيما واجهت بعض أجهزة كروم كاست الجيل الثاني وأجهزة Chromecast Audio توقفًا عن العمل في الكاستينج منذ الأسبوع الماضي. وأدى ذلك إلى انتشار الشائعات حول انتهاء عصر أجهزة كروم كاست القديمة، خاصةً مع توقف جوجل عن بيعها بعد إطلاق جهاز Google TV Streamer في أغسطس 2024.

مستقبل أجهزة كروم كاست

على الرغم من التوقف عن بيع الأجهزة القديمة، يُظهر هذا التحديث التزام جوجل بدعم أجهزتها الحالية، مما يمنح المستخدمين المزيد من الطمأنينة بشأن استمرارية العمل على أجهزتهم القديمة.