جوجل تكشف عن نموذج GEMMA 3.. أقوى من ChatGPT وDeepseek

أصدرت شركة جوجل، أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي ضمن عائلة Gemma 3، والتي تتميز بقدرات في معالجة النصوص والتفكير البصري، هذه النماذج الجديدة مفتوحة المصدر تعد خليفة لسلسلة Gemma 2، التي ظهرت لأول مرة في أغسطس 2024، وتهدف إلى تقديم أداء أفضل وأكثر تنوعا.

وذكره موقع “news18”، تدعم نماذج جوجل الجديدة أكثر من 35 لغة وقد تم تعديلها لتشمل 140 لغة، وأكدت عملاقة التكنولوجيا أن هذه النماذج مصممة للعمل على وحدة معالجة الموترات TPU أو وحدة معالجة الرسومات الواحدة GPU.

ما هي نماذج الذكاء الاصطناعي Gemma 3؟

تمثل سلسلة Gemma 3، استكمالا للتكنولوجيا التي كانت مستخدمة لإنشاء نموذج Gemini 2.0، وتعرف هذه السلسلة بأدائها المتفوق على الأجهزة، فضلا عن كونها مفتوحة المصدر.

كشفت جوجل أن نماذج GEMMA قد تم تطويرها عبر أكثر من 60،000 متغير وتم تنزيلها أكثر من 100 مليون مرة.

تعمل نماذج Gemma بشكل متميز مع مجموعة من الأدوات مثل لوحة Lmarena من طراز O3-Mini AI من Openai، بالإضافة إلى نماذج LAMA-405B من “ميتا”، و Deepseek-V3 التابع لشركة ديب سيك الصينية.

توجد أربعة أحجام لهذه النماذج: 1 و 4 و 12 و 27 مليار من المعلمات، وفقا للشركة، يمكن تشغيل هذه النماذج على وحدة معالجة رسومات أو TPU واحدة.

مميزات نماذج Gemma 3

تتمتع نماذج Gemma 3 بالقدرة على تحليل النص والصور ومقاطع الفيديو القصيرة ولديها لغة متطورة، بالإضافة إلى قدرات التفكير البصري، يتم توفير نافذة سياق رمزية بقيمة تصل إلى 1،28،000 من قبل نماذج الذكاء الاصطناعى.

بالإضافة إلى ذلك، تسمح النماذج بالاتصال بالوظيفة، مما يتيح للمطورين دمج الميزات الوكيل في البرنامج والتطبيقات التي يقومون بتطويرها.

أوضحت جوجل أن عملية تطوير Gemma 3 شملت تقييم شامل للمخاطر لضمان الأمان مع تنفيذ سياسات السلامة الداخلية، بناء على التقييمات المعيارية والضبط، علاوة على ذلك، أظهرت النماذج نتائج أكثر كفاءة مع الحد الأدنى من المخاطر.

ةجنبا إلى جنب مع سلسلة Gemma 3، قدمت جوجل ShieldGemma 2، وهو أداة لفحص صور Parameter 4B الذي يتأكد من أن نماذج الذكاء الاصطناعى لا تنتج محتوى عنيفا أو محفوفا بالمخاطر أو جنسيا.

وتم توفير القدرة على تعديل SHIELDGEMMA لتحسين معلمات السلامة للمطورين، يمكن تنزيل عائلة Gemma 3 من طرز الذكاء الاصطناعى عبر Kaggle أو من خلال قائمة Google Lugging Face.