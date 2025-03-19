دون إصابات .. السيطرة على حريق مخزن للأجهزة الكهربائية في المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق شب داخل مخزن للأجهزة الكهربائية بمركز بني مزار، شمال اامحافظة، دون إصابات بشرية تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرقة عمليات النجدة تتضمن اندلاع حريق بمخزن للأجهزة الكهربائية بمركز بني مزار، وأسفر الحريق عن خسائر مادية دون إصابات بشرية.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدانية الي مكان الحريق، وتم السيطرة عليه، وتم فصل كافة المرافق لعدم امتداد الحريق بالمنطقة المحيطة به، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.