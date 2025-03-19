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للمرة الرابعة خلال 72 ساعة.. الحوثيون يستهدفون حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

للمرة الرابعة خلال 72 ساعة.. الحوثيون يستهدفون حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان

حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان
حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان
قسم الخارجي

أعلن المتحدث العسكري باسم ميليشيات الحوثيين في اليمن يحيى سريع، شن هجوم على حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان، للمرة الرابعة خلال 72 ساعة.

قصف هاري ترومان

وقال المتحدث العسكري: "رصدنا تحركات معادية بالبحر الأحمر استعدادا لشن هجوم جوي واسع على بلدنا ونفذنا عملية عسكرية مشتركة".

وأوضح سريع "نفذنا عملية بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان".

وأكد على تصعيد العمليات العسكرية ضد العدو الصهيوني ما لم يتوقف العدوان الوحشي على غزة ويرفع الحصار عنها.

وأشار إلى أن العدوان الأمريكي لن يثني الحوثيين عن تأدية واجبابهم الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني.

هجوم أمريكي على اليمن

وبدأت الولايات المتحدة هجومها على ميليشيات الحوثي في اليمن، السبت الماضي واستهدفت عددا من المواقع في أعقاب إعلان الحوثيين استئناف استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب.

وأعلن الحوثيون أن الهجوم الأمريكي أسفر عن مقتل 53 شخصًا، وصرح مسؤولون أمريكيون بأن الضربات ستستمر أياماً، وربما أسابيع، إذا لم تتوقف هجمات الحوثيين على حركة الشحن في البحر الأحمر.

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