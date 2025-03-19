صدقي صخر يوجّه رسالة مؤثرة لصناع مسلسل «النص نص» بعد انتهاء عرضه

وجّه الفنان صدقي صخر رسالة مليئة بالامتنان لصناع وأبطال مسلسل "النص نص" بعد انتهاء عرضه، مشيدًا بجهودهم الكبيرة في تقديم عمل فني يحترم الجمهور.

وعبر حسابه على فيسبوك، كتب صدقي: "الناس الحلوة اللي مش نص نص، بوست في حب كل الناس اللي قدام الكاميرا واللي وراها واللي أخلصوا عشان الشغل يطلع بكل تفاصيله الصعبة دي".

كما توجّه بالشكر للنجم أحمد أمين على تمسكه بتقديم محتوى يحترم المشاهد، إلى جانب الإشادة بفريق الكتابة والمخرج حسام على على إدارته المتميزة، بالإضافة إلى شركة أروما والمتحدة على دعمهم للمشروع.

واختتم حديثه بتوجيه التحية لكل زملائه في العمل والجمهور الذي قدّر المجهود المبذول في المسلسل.