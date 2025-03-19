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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تكليف سحر نصر أمينًا عامًا لبيت الزكاة والصدقات وعمرو لطفي مستشارًا لمجلس الأمناء

فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر
فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر
إيمان طلعت

أصدر فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء «بيت الزكاة والصدقات»، قرارًا بتكليف الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سابقًا، مستشار شيخ الأزهر، بالعمل أمينًا عامًا لبيت الزكاة والصدقات، وتكليف اللواء عمرو لطفي بالعمل مستشارًا لمجلس أمناء البيت، وإلغاء كل القرارات التنفيذية السابقة في هذا الإطار.

كانت الدكتورة سحر نصر قد شغلت منصب المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات منذ عام 2022، وعملت خلال تلك الفترة على وضع منظومة متكاملة لتوجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية، ومد يد العون للفقراء والمحتاجين من خلال برامج متنوعة لبيت الزكاة والصدقات، مثل تقديم الدعم النقدي الشهري وتحمل تكاليف العلاج للمرضى المحتاجين، وتيسير الزواج للفتيات، ودعم أصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفريج كرب الغارمين والغارمات، ومساعدة المتضررين من الكوارث الإنسانية. وجاء على رأس هذه البرامج مبادرة "أغيثوا غزة" التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات منذ بدء الحرب على غزة، والتي أطلق من خلالها 10 قوافل عملاقة لدعم أهلنا في فلسطين بمشاركة 85 دولة.

عملت الدكتورة سحر نصر على تطوير منظومة العمل في «بيت الزكاة والصدقات»، وتنقيح قوائم المستفيدين وزيادة أعدادهم، والوصول إلى المناطق النائية والمحافظات الحدودية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في جميع المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا.

تأسس بيت الزكاة والصدقات في عام 2014 بمبادرة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بهدف صرف أموال الزكاة في مصارفها المقررة شرعًا، وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية في أعمال البر، والتوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

وشهد «بيت الزكاة والصدقات» منذ انطلاقه توسعًا كبيرًا، وتنوعت أنشطته ما بين اجتماعية وصحية وتنموية وإغاثية، ونجح من خلالها البيت في تحقيق الاستغلال الأمثل لأموال الزكاة والصدقات، وكسب ثقة ودعم دافعي الزكاة والمتبرعين، وترسيخ قيم العطاء والتكافل الاجتماعي، وذلك وفقًا لرؤية علمية تنموية تسعى لسد الفجوات التنموية وتقديم الدعم الأمثل لمستحقي الزكاة.

شيخ الأزهر بيت الزكاة والصدقات مستشار شيخ الأزهر

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