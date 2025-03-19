حكم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان.. كل ما تريد معرفته عن هذه العبادة

الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان هو سنة نبوية كريمة يحرص المسلمون على إحيائها تقربًا إلى الله تعالى وطلبًا لرضاه، فما هو حكم الاعتكاف في هذه الأيام المباركة؟ وهل هو واجب أم سنة مستحبة؟ وما هي الشروط والأحكام المتعلقة به؟

حكم الاعتكاف

اتفق العلماء على أن الاعتكاف سنة مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعتكف في هذه الأيام المباركة. ولا يصبح الاعتكاف واجبًا إلا إذا نذره المسلم على نفسه.

مكان الاعتكاف

يجب أن يكون الاعتكاف في المساجد، لقوله تعالى: "وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ" [البقرة: 187]. ويصح الاعتكاف في أي مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، والأفضل أن يكون في المساجد الجامعة التي تقام فيها صلاة الجمعة، وذلك لتجنب الخروج من المعتكف لأداء صلاة الجمعة.

مدة الاعتكاف

السنة أن يكون الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، ويمكن أن يكون الاعتكاف لأي مدة، حتى لو كانت قصيرة، بشرط أن تكون في المسجد. ولا حَدَّ لأكثر مدة الاعتكاف، فيصح أن يعتكف المسلم شهرًا أو أكثر، بشرط ألا يضيع من يعول أو واجباته الدينية أو الدنيوية.

شروط الاعتكاف

النية: يجب أن ينوي المسلم الاعتكاف تقربًا إلى الله تعالى.

المسجد: أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة.

الطّهارة: أن يكون المعتكف على طهارة من الحدث الأكبر.

وقت الدخول في الاعتكاف

يدخل المعتكف إلى معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة الحادي والعشرين من رمضان، ويستمر في اعتكافه حتى غروب شمس آخر يوم من الشهر المبارك.

حكم خروج المعتكف من المسجد

يجوز للمعتكف الخروج من المسجد للأمور الضرورية التي لا بد منها، مثل قضاء الحاجة والوضوء والطعام إذا لم يكن له من يحضره إليه.

ويجب عليه تجنب الخروج لغير حاجة، حتى يتحقق معنى الاعتكاف وهو المكث في المسجد للتفرغ للعبادة.

وعلى ذلك الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فرصة عظيمة للتقرب إلى الله تعالى والتفرغ للعبادة.

يجب أن يكون الاعتكاف في المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة، ويستحب أن يكون في المساجد الجامعة التي تقام فيها صلاة الجمعة.

ولا حَدَّ لأكثر مدة الاعتكاف، فيصح أن يعتكف المسلم شهرًا أو أكثر، بشرط ألا يضيع من يعول أو واجباته الدينية أو الدنيوية.