بعد إشادة الرئيس ببرنامج قطايف للفنان سامح حسين.. خبير يكشف تأثير الدراما على المجتمع

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ببرنامج "قطايف" للفنان سامح حسين.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في حفل الإفطار السنوي الذي نظمته القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان ويوم الشهيد والمحارب القديم.

وفي هذا الصدد، يقول وليد هندي، استشاري الطب النفسي، إن الدراما هي حجر أساس لتشكيل شخصية الإنسان ووجدانه ورجوته المستقبلية واتجاهاته النفسية وإقباله على المواقف الاجتماعية، والدراما ليست ترويحا عن النفس، ولذلك رأينا أجيالًا عظيمة تم بناؤها على الدراما الرمضانية بصفة خاصة.

وأضاف هندي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدراما تنقل الثقافة من جيل إلى جيل وتحافظ على شكل وهوية الإنسان، ولكن مع الأسف تحولت الدراما الآن لأشكال غير مرغوبة وتساعد على هدم شخصية الإنسان، وانتهاك الأخلاق.

وأشار هندي، إلى أن تدمير الشباب يكون من خلال عرض الدراما الإدمان والعنف في المسلسلات والطلاق وجرائم مستجدة لم تكن موجودة من قبل، وذلك هادم ولا يتماشى مع الواقع.

وخلال الحفل تبادل الرئيس السيسي، الحديث مع الفنان سامح حسين، مشيدًا ببرنامجه "قطايف" خلال شهر رمضان.

وشدد الرئيس على ضرورة تنشئة الأجيال على القيم والأخلاق المصرية الأصيلة، مؤكدا على الدور الجوهري للإعلام في هذا المجال، إلى جانب دور الأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد والكنيسة في بناء مجتمع قوي، ووجه الحكومة إلى المشاركة في هذه الجهود من اجل بناء مواطن متمسك بمبادئ و ثوابت المجتمع.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي استهل كلمته بتقديم التهنئة لرجال القوات المسلحة وللشعب المصري بمناسبتي العاشر من رمضان ويوم الشهيد.

وفي السياق نفسه، أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الفنان سامح حسين يقدم برنامج اسمه “ قطايف” وعليه مشاهدات كبيرة وهو نموذج محترم للغاية .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تحدثت مع الفنان سامح حسين وشكرته على فكرة برنامجه ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي شكر الفنان سامح حسين عن فكرة برنامجه لأنه برنامج هادف وسامح حسين أكد أنه لم يتم صرف جنيه واحد على الدعايا للبرنامج ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" برنامج قطايف حقق ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي .