3 شهداء في غارة إسرائيلية بمحيط مسجد المحطة في غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بسقوط 3 شهداء في غارة إسرائيلية على محيط مسجد المحطة بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء منذ استئناف إسرائيل هجماتها على قطاع غزة إلى 436 شهيدا في جرائم الاحتلال، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها ظهر اليوم الأربعاء، لمختلف مناطق قطاع غزة موقعة أعدادًا إضافية من الشهداء والجرحى.

وفي تطور لافت قصف جيش الاحتلال مقراً لمنظمات أجنبية في دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «معا»، مساء الأربعاء.



