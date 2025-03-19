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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مكالمة مجهولة تهدد دنيا سمير غانم في عايشة الدور وتواجه الابتزاز

عايشه الدور
عايشه الدور
شروق سلامة

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل “عايشة الدور” تطورًا خطيرًا في حياة عايشة، التي تؤدي دورها النجمة دنيا سمير غانم، حيث تلقت مكالمة من رقم مجهول أثناء وجودها مع صديقتها فدوى (فدوى عابد).

المكالمة جاءت كتحذير مباشر، حيث طُلب من عايشة أن تستمر في انتحال شخصية فاطيما الساعاتي وتحافظ على سرها، وإلا ستتعرض لعواقب وخيمة، مؤكدًا لها أنه سيتصل بها مجددًا ليحدد شروطه وطريقته في التحكم بمصيرها.

وفي سياق متصل، قدمت نسمة اعتذارها لـ عايشة، لكن المفاجأة أنها كانت تخطط لأمر ما في الخفاء، بينما تمكنت دنيا سمير غانم من الحصول على الدور الذي كان من المفترض أن يكون من نصيب نسمة، مما يفتح الباب أمام مزيد من الخطط الى ستفعلها نسمه للايقاع لعايشة .

مواعيد عرض مسلسل عايشة الدور 

قناة ON تعرض المسلسل في النصف الثاني من شهر رمضان، بدءًا من يوم السبت 15 مارس، في المواعيد التالية:
    •    العرض الأول: 7:15 مساءً
    •    الإعادة: 11:30 صباحًا

قصة مسلسل “عايشة الدور”

تدور أحداث المسلسل حول عايشة، وهي أم مطلقة تواجه العديد من التحديات في حياتها، إلى أن تجد نفسها مضطرة للالتحاق بالجامعة بدلًا من ابنة شقيقتها فاطيما، التي ترغب في العودة إلى مصر لاستكمال دراستها في المسرح. تعيش عايشة حياة مزدوجة، حيث تحاول الموازنة بين مسؤولياتها كأم وحياتها الجديدة كطالبة جامعية، وسط أجواء مليئة بالكوميديا والمواقف الطريفة.

أبطال مسلسل “عايشة الدور”

يضم المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم:
    •    دنيا سمير غانم
    •    سماء إبراهيم
    •    محمد كيلاني
    •    رحاب الجمل
    •    أميرة أديب
    •    فدوى عابد
    •    أحمد فاضل

إنتاج: محمد أحمد السبكي
تأليف: كريم يوسف، أحمد الجندي، أشرف نصر، ندى عزت، سامح جمال، نانسي عكيلة
إخراج: أحمد الجندي

الحلقة الخامسة من مسلسل “عايشة الدور” دنيا سمير غانم اميره اديب

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