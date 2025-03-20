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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا تعتقل مسلحًا صوب مسدسًا على مقر وكالة المخابرات المركزية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

اعتقلت السلطات الأمريكية صباح الأربعاء مشتبهًا به مسلحًا خارج مقر وكالة المخابرات المركزية (CIA) في لانجلي بولاية فرجينيا، بعد أن شوهد وهو يهدد بالسلاح بالقرب من المبنى، ما أدى إلى إغلاق المنطقة المحيطة بالمقر واستنفار أمني واسع.

وأفادت التقارير بأن المشتبه به، الذي لم يُكشف عن هويته بعد، كان يرتدي زيًا مموهًا وله شعر طويل ولحية، وكان يجلس على مقعد خارج مقر الوكالة موجهًا مسدسه نحو المبنى.

وسارعت الشرطة وفرق التدخل السريع وخبراء المتفجرات إلى مكان الحادث، فيما وصف أحد المارة استجابة القوات الأمنية بأنها "هائلة"، وفقًا لما نقلته صحيفة "يو إس صن".

تضارب معلومات 

في البداية، زعمت تقارير أن المشتبه به أطلق الرصاص في الهواء خارج مقر المخابرات، لكن مصدرًا في جهات إنفاذ القانون نفى ذلك في تصريح لشبكة "WJLA"، مؤكدًا أنه لم يتم إطلاق أي أعيرة نارية خلال الحادث.

ولم تسجل إصابات أو وفيات جراء الحادث، لكنه أدى إلى إغلاق المنطقة المحيطة بالمقر، بما في ذلك إغلاق مدرسة قريبة كإجراء احترازي مع تطور الأحداث.

جاء هذا الحادث بعد ساعات فقط من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا بالإفراج عن ملفات سرية تتعلق باغتيال الرئيس جون كينيدي عام 1963، ما أثار تكهنات بوجود صلة بين الواقعتين.

على مدار العقود الماضية، انتشرت نظريات مؤامرة تزعم تورط وكالة المخابرات المركزية في اغتيال كينيدي، إلا أن جهات إنفاذ القانون لم تقدم أي مؤشرات رسمية على أن حادثة الأربعاء مرتبطة بالكشف عن تلك الملفات السرية.

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