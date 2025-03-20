إطلاق صاروخ باليستي من اليمن على تل أبيب .. شاهد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه تل أبيب وتم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام حوثية بأن خمس غارات أمريكية تستهدف منطقة زبيد في الحديدة غرب اليمن، وذلك بعد قصف استهدف مديرية الحزم بالجوف.

وشنت الولايات المتحدة موجة من الضربات في مناطق يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين، والذين أعلنوا الأسبوع الماضي استئناف هجماتهم على سفن الشحن في البحر الأحمر لدعم الفلسطينيين في غزة.

#عاجل‼️🚨



إطلاق صاروخ بالستي من اليمن على تل ابيب pic.twitter.com/S8RdrsFKxZ — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) March 20, 2025

وأمس، قالت جماعة الحوثى، فى بيان، إنهم استهدفوا قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية بصاروخ باليستى، وأضاف البيان: "سنوسع دائرة الأهداف فى إسرائيل خلال الساعات والأيام المقبلة ما لم يتوقف العدوان على غزة".

وتابع "مستمرون فى التصدى للعدو الأمريكى ومنع الملاحة الإسرائيلية حتى وقف العدوان ورفع الحصار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة".

ترامب يتوعد

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته ضد جماعة الحوثي في اليمن، مهددًا إياهم بـ"الإبادة التامة"، في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت مواقعهم، كما وجه تحذيرًا شديد اللهجة لإيران، التي تعتبر الداعم الرئيسي للحوثيين، بضرورة التوقف عن تزويدهم بالسلاح.

وعبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، أكد ترامب أن الضربات الأمريكية ألحقت خسائر فادحة بجماعة الحوثي، مضيفًا أن الوضع "سيزداد سوءًا تدريجيًا"، مشيرًا إلى أن المواجهة بين الطرفين "ليست حتى معركة عادلة ولن تكون أبدًا... ستتم إبادتهم تمامًا"، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة لن تتهاون في القضاء على التهديدات الحوثية.

بالتزامن مع الضربات، وجه ترامب تحذيرًا صريحًا لإيران، متهمًا إياها بمواصلة تزويد الحوثيين بالسلاح والمعدات العسكرية، رغم عدم تقديم أدلة على ذلك. كما زعم أن طهران "قلصت دعمها العسكري المباشر للحوثيين"، لكنه شدد على أن "إيران يجب أن تتوقف فورًا عن إرسال هذه الإمدادات"، ملمحًا إلى احتمال تصعيد العقوبات أو حتى التحرك العسكري ضدها إذا استمرت في دعم الجماعة.

