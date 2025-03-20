محاولات للسيطرة.. اندلاع حريق بسيارة مواد بترولية في مدينة السلام

نشب حريق هائل في سيارة مواد بترولية بمنطقة اسبيكو التابعة لمدينة السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي باندلاع حريق في سيارة مواد بترولية بمنطقة اسبيكو التابعة لمدينة السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

المواد البترولية

وجرى الدفع ب ٦ سيارات اطفاء مصحوبة بسيارة اسعاف لموقع الحادث وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران واخمادها ومنع امتدادها ومحاصرة السنة اللهب الناتجة عن حريق المواد البترولية.