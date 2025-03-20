لا يستحق الانضمام للمنتخب.. رضا عبد العال يوجه انتقادات لاذعة لـ زيزو

وجه رضا عبدالعال نجم نادي الزمالك السابق، انتقادات لاذعة لأحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم في القلعة البيضاء، بسبب مستواه في الفترة الأخيرة.

وعلق عبدالعال أيضا على اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لقائمة الفراعنة الخاصة بمواجهتي إثيوبيا وسيراليون ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 المقرر إقامتها بالمكسيك، كندا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN: “أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك بعيد عن مستواه المعهود في الآونة الأخيرة، ولا يستحق الانضمام لقائمة المنتخب، وكنت أتمنى استدعاء مهند لاشين لاعب وسط بيراميدز بدلًا منه، كما أن هناك علامات استفهام على عدم استدعاء ظهير أيسر بالقائمة”.

وأضاف: «أتمنى إراحة محمد صلاح في مباراة إثيوبيا المقبلة، بالمغرب ومشاركته في المباراة الثانية أمام سيراليون، الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة».