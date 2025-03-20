مسافر خارج مصر.. أسباب اعتزال محمد سامي الإخراج التليفزيوني

نشر المخرج محمد سامي بيانا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أكد خلاله أن موسم دراما رمضان الحالي هو الأخير له في مجال صناعة الدراما التلفزيونية.

وشدد المخرج محمد سامي على تقديره للانتقادات التي وجهت له خلال الفترة الماضية، متمنيا التوفيق لكل زملائه.

أهم ما جاء في بيان اعتزال محمد سامي:

-سيد الناس آخر أعمالي التلفزيونية بعد رحلة ١٥ سنة.

-حققت بفضل ربنا نجاحات مع نجوم كتير و مع شركات و قنوات كلها مهمة.

-أي نجاح حققته كان بفضل ربنا و الجمهور وواخد القرار ده من فترة وهو إعتزال الإخراج التلفزيوني.

-معنديش حاجة أكتر أقدر أقدمها في التلفزيون، وخايف من تشبع الجمهور من أسلوبي ومن الوقوع في فخ التكرار ودائرة المتوقع والملل.

-إش إش و سيد الناس حققوا نجاح أنا سعيد بيه ومصر بتطلع صناع جداد موهوبين و مثقفين و يقدروا يقدموا أفضل.

-بعتذر عن أي مشهد قدمته أثناء الرحلة ولم يلقى إستحسان الجمهور أو إعجابهم.

-عندي سفر خارج مصر لفترة عامين بتعلم فيهم حاجة جديدة بدرسها كان نفسي أتعلمها من زمان.

يذكر أن المخرج محمد سامي يعرض له مسلسل إش إش من بطولة زوجته مي عمر ومسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد خلال ماراثوان الدراما الرمضاني الحالي.