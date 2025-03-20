في اليوم العالمي للسعادة.. 5 أطعمة يمكنها تحسين مزاجك

يحتفل العالم 20 مارس من كل عام بـ اليوم العالمي للسعادة، هناك بعض الأطعمة لذيذة جدًا عند تناولها، لكنها قد تُشعرنا بالملل والانتفاخ والذنب بعد لحظات من إزالة الفتات، على عكس أطعمة أخرى أثبتت علميًا أنها تُحسّن مزاجنا وتشعرنا بالسعادة.

خمسة أطعمة ستُشعرك بالسعادة فورًا



-الجوز

تحتوي أونصة واحدة من الجوز على أربعة جرامات من البروتين (الذي يمنحك الشعور بالشبع ويساعد في الحفاظ على ثبات مستويات السكر في الدم)، وجرامين من الألياف (تساعدك أيضًا على الشعور بالشبع)، كما أنها مصدر جيد للمغنيسيوم والفوسفور: حيث يرتبط انخفاض مستويات المغنيسيوم بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، في حين يرتبط ارتفاع مستويات المغنيسيوم بانخفاض أعراض الاكتئاب.

يحتوي الجوز أيضًا على مضادات أكسدة تحمي الخلايا، وهو منخفض الكربوهيدرات، مما يعني أنه لا يُسبب ارتفاعًا حادًا في سكر الدم والأنسولين.

يقول الدكتور درو رامزي، الأستاذ المساعد في الطب النفسي السريري بكلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا والمؤلف المشارك لكتاب "حمية السعادة": "ارتفاع مستويات الأنسولين سببٌ في تقلبات مزاج الأشخاص، خاصةً في وقت متأخر من بعد الظهر".



- الكرنب

كوب واحد من الكرنب مصدر ممتاز لفيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين ك، والمغنيسيوم، ومصدر جيد للألياف، كما يحتوي الكرنب على نسبة عالية من النحاس، وهو معدن نادر يدعم العديد من الوظائف الحيوية.



-المحار

تقول أخصائية التغذية في نيويورك بوني تاوب ديكس ومؤلفة كتاب "اقرأه قبل أن تأكله": "المحار منخفض بشكل لا يصدق في السعرات الحرارية ويقلل الالتهاب".

يقول تاوب-ديكس إن المحار مفيد للقلب ويساهم في الشعور الرائع بعد تناوله لأنه يُحسّن الدورة الدموية بشكل عام، كما أنه غني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية. وبالطبع، لطالما اعتُبر المحار منشطًا جنسيًا.

يُعدّ المحار أيضًا مصدرًا رائعًا للزنك - وهو معدنٌ لا يُقدّر حق قدره، كما ذكر رامزي - وفيتامين ب12، للزنك دورٌ في مساعدة أجسامنا على مقاومة التوتر، وهو ضروريٌّ للجزء من الدماغ الذي يُنظّم المزاج والذاكرة.



- القهوة

القهوة تُعتبر بمثابة حبة سحرية لتحسين المزاج: فالكافيين الموجود فيها يُعزز التركيز الذهني واليقظة والأداء الرياضي، كما أن تناول القهوة قد يحمي من داء السكري من النوع الثاني ويُقلل من خطر الاكتئاب، ولكن كلما قل استهلاكك لها، كان تأثيرها أفضل.

ينصح بتجنب مشروبات القهوة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، والتي تسبب الانتفاخ.

الكمية المقترحة : يحتوي كل كوب من القهوة على حوالي 150 ملغ من الكافيين. حدّ من استهلاكك اليومي إلى حوالي 300 ملغ من الكافيين، وتناوله مرة واحدة يوميًا، في الوقت الذي ترغب فيه بأن تكون أكثر انتباهًا، وفقًا لما ذكرته مادلين فيرنستروم، محررة التغذية في مجلة TODAY.

- الشوكولاتة الداكنة

قالت رامزي: "الشوكولاتة الداكنة من أهم مُحسّنات المزاج"، فهي لا تُضفي متعة فورية عند تناولها فحسب، بل تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الكاكاو، الذي يتمتع بمضادات أكسدة أقوى من العديد من الأطعمة الأخرى.

الجرعة المقترحة : من اثنين إلى أربعة مربعات صغيرة يوميًا.

المصدر: nbcnews

