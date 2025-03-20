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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأعلى للطرق الصوفية: مصر شهدت نهضة شاملة بجميع المجالات في عهد الرئيس السيسي

افتتاح أعمال التطوير بمسجد السيدة نفيسة
افتتاح أعمال التطوير بمسجد السيدة نفيسة
أ ش أ

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت نهضة شاملة في جميع المجالات ولا سيما مساجد آل البيت.

وأوضح أن اهتمام الرئيس بتطوير المساجد والكنائس، وكذلك دعمه لجميع مجالات الحياة في مصر شرقا وغربا، هو دليل واضح على رؤية حكيمة تسعى لنهضة الوطن ورفعة شأنه.

وأضاف القصبي، عقب افتتاح أعمال التطوير بمسجد السيدة نفيسة اليو، الخميس، أن مصر أصبحت منارة للعلم والنور، تسهم في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعكس الصورة الحقيقية للإسلام الذي يدعو إلى الرحمة والسلام.

وأعرب عن سعادته بحضور افتتاح أعمال تطوير وتجديد مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، هذا الصرح العظيم الذي يعد منارة للعلم والإيمان.

ووجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تشهد مصر في عهده نهضة شاملة في جميع المجالات، لا سيما في تطوير مساجد آل بيت المصطفى ﷺ، التي أصبحت مزارات تهفو إليها قلوب الملايين من محبي أهل البيت من داخل مصر وخارجها.

المجلس الأعلى للطرق الصوفية الرئيس عبدالفتاح السيسي مساجد آل البيت أعمال التطوير بمسجد السيدة نفيسة

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