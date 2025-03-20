تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و923 شاحنة و75 سيارة.

وذكر المركز، في بيان اليوم، الخميس، أن حركة الواردات بلغت 4000 طن بضائع، و470 شاحنة و67 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، و453 شاحنة و8 سيارات، حيث شهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين “سينا” و"بوسيدون ٱكسبريس"، فيما استقبل الميناء السفينة “أمل”، وتم تداول 4100 طن بضائع و400 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهى “كوين نفرتيتي”، و"بريدج"، و"آور"، و"آيلة".

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1555 راكبا بموانيها.

