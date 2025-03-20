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رئيس وزراء إثيوبيا: وصولنا إلى البحر الأحمر مطلب وجودي.. ولن نحارب إريتريا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء إثيوبيا: وصولنا إلى البحر الأحمر مطلب وجودي.. ولن نحارب إريتريا

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي عدم دخول بلاده حربا ضد القوات الإريترية من أجل الحصول على منفذ بحري.

وقال رئيس وزراء إثيوبيا في تصريحات: “وصولنا إلى البحر الأحمر مطلب وجودي ولكن ليس عبر الحرب بل بالحوار والسلم”.

في سياق آخر؛ كان مطار العاصمة الصومالية مقديشو تعرض لقصف من قبل جهات مجهولة قبل وصول رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد الذي هبط بعد ذلك بأمان من الطائرة واستقبله شخصيا رئيس الصومال حسن شيخ محمود.

وأشار موقع Garowe عن مصادره إلى أن منطقة مطار مقديشو، تعرضت لإطلاق وابل من قذائف الهاون، ما يشير إلى هجوم منسق قبل وصول رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.

وذكر الموقع لاحقا أن رئيس الوزراء تمكن من الهبوط بأمان والخروج من الطائرة، حيث كان رئيس الصومال في انتظاره في المطار.

وعلى الفور تم تعزيز الإجراءات الأمنية بجانب إغلاق الطرق المؤدية إلى المطار والقصر الرئاسي لأسباب أمنية.

وتأتي زيارة آبي أحمد في الوقت الذي يحاول فيه الجانبان تسوية خلاف بشأن اتفاق إثيوبيا المثير للجدل مع منطقة صوماليلاند المنفصلة عن الصومال.

وكانت وسائل إعلام صومالية أفادت في وقت سابق بأن آبي أحمد وحسن شيخ محمود سيناقشان قضايا ثنائية تتراوح ما بين التجارة إلى جهود تعزيز العلاقات.

ويذكر أن محمود زار إثيوبيا في وقت سابق من العام الجاري.

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