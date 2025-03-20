محافظ أسوان يفاجئ المخابز البلدية ويشيد بجودة رغيف العيش ومطابقته للمواصفات

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أحد المخابز البلدية أثناء جولته الميدانية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة إدفو ، وأطمأن الدكتور إسماعيل كمال على وزن رغيف العيش ومطابقته للمواصفات .

كما أستفسر من أهالى المدينة المترددين على المخبز عن جودة الرغيف حيث أكدوا على أنه من أفضل المخابز التى تتنتج الخبز فى إدفو ، وهو ما لمسه المحافظ بنفسه ، مقدماً شكره لصاحب المخبز والعاملين به على إتقانه فى الإلتزام بالمواصفات المطلوبة فى رغيف العيش .

المخابز البلدية

فيما قام الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بإطلاق فعاليات مبادرة " جميلة يا إدفو " والتى يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدة المحلية ، ومديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة لتزيين وتجميل ونظافة عدد من المناطق الحيوية وذلك وفقاً للتصميمات التى يقوم بإعدادها طلاب وأعضاء هيئة التدريس بقسم الزخرفة والإعلان بالتعليم الفني التابع لإدارة إدفو التعليمية .

وأثناء جولته التفقدية لفعاليات المبادرة برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن محمود بدوى مدير مديرية التربية والتعليم ، وعاطف كامل رئيس المدينة .

قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره لجميع القائمين على تنظيم هذه المبادرة الجميلة التى تعبر عن الفكر الراقي والمستنير للطلاب والمعلمين للمشاركة الجادة فى خدمة مجتمعهم من خلال إستثمار ما يمتلكونه من مواهب وأفكار إبداعية تعمل على النهوض بمنظومة التطوير والتجميل بمدينة إدفو .

وأكد المحافظ على أهمية المبادرة لتزيين وتجميل ونظافة طريق معبد إدفو ، وكورنيش النيل ، وكوبرى إدفو لتحقق هذه اللمسات الجمالية إضافة مهمة وخلق بانوراما جمالية متكاملة تبهر المواطنين والزائرين لمدينة إدفو السياحية .

فيما قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة تفقدية لأحد الصيدليات بمدينة إدفو للإطمئنان على توافر الأدوية المختلفة بها ، وبيعها بالأسعار المدونة عليها لجمهور المواطنين.