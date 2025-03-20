ياسمينا العبد: بدأت التمثيل في عمر الـ11.. وهذا أول أجر

حلت الفنانة الشابة ياسمينا العبد ضيفة على برنامج “أرقام” مع إيناس سلامة الشواف، على راديو إنرجي 92.1.

وقالت ياسمينا: "أول مرة مثلت كان عندي 11 سنة، وأول إعلان كان أجرى 1000 درهم، وكل الأعمال كانت مهمة ولكن ما بين 5 لـ6 سنوات حتى يعرفني الجمهور، وكان في مسلسل البحث عن علا".

وعن أرقام الجمهور والإيرادات قالت: "أحلى إحساس إن القاعة تكون كاملة العدد، خاصة وقت التحية من الجمهور، وده حصل في مسرحية بني آدم مع النجم أحمد حلمي في الرياض، وقعدنا 11 يوم كانوا كاملين العدد".

وعن مقولة العمر مجرد رقم، قالت ياسمينا العبد: "العمر ليس له علاقة بالنضج، وتربية الأهل لولادهم وتوعيتهم مهمة جداً".

واختنمت تصريحاتها قائلة: “أطول مشهد كان في فيلم سكر كنا مجموعة كبيرة قعدنا 3 ساعات للقطة سريعة وكان أطول فيلم خد وقت تصوير”.

وأكملت: "الأجر تقدير للمجهود، والترتيب على الأفيش حسب نوع المشروع والمجموعة، كما أن رقم الفانز على السوشيال ميديا مهم وبيجيب شغل".