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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشعب الجمهوري: قفزة ملحوظة في الاستثمارات الصناعية وطفرة بصناعة السيارات

الشعب الجمهوري
الشعب الجمهوري
حسن رضوان

أكد المهندس طارق الجيوشي، وكيل لجنة الصناعة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، على أهمية زيادة التدفقات الاستثمارية لدعم التصنيع المحلي، قائلا: مصر تشهد اهتمامًا متزايدًا بجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي، وذلك في إطار خطط الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وبتوجيهات الرئيس السيسي.

تدفق رؤوس أموال جديدة

ونوه الجيوشي، في تصريح صحفي له اليوم، بتدفق رؤوس أموال جديدة، سواء من المستثمرين المحليين أو الشركات الأجنبية، لدعم المشروعات الصناعية وتطوير البنية التحتية، مشيرا إلى ما اتخذته الحكومة المصرية من عدة خطوات لتحفيز الاستثمارات الصناعية، من بينها تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للشركات الجديدة والمشروعات التوسعية، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة توفر بيئة أعمال متكاملة للمستثمرين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

نمو القطاعات الصناعية 

ولفت وكيل لجنة الصناعة المركزية بالشعب الجمهوري، أن بعض القطاعات الصناعية في مصر تشهد نموًا ملحوظًا وجاذبية كبيرة للمستثمرين،  ومنها الصناعات الغذائية نظراً لزيادة الطلب المحلي والتصدير للأسواق العربية والأفريقية، وكذلك صناعة السيارات مع توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية وتقديم الحوافز للمصنعين.

وأشار طارق الجيوشي، إلى القفزة التي تشهدها مصر ايضا في مجال الصناعات الدوائية: حيث يتم التوسع في إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية لمواكبة احتياجات السوق المحلي والتصدير، وكذلك صناعة البتروكيماويات والتي تشهد استثمارات كبيرة بفضل توافر المواد الخام المحلية.

وأشاد الجيوشي، بالجهد الكبير الذي يقوم به الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وما يقوم به من دفع للعمل لتحريك وإناز كل الملفات التي كانت معطلة، مثمنا دوره أيضا بالعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الصناعية وتعزيز تنافسية الصناعات المصرية عالميًا.

واختتم المهندس طارق الجيوشي بالقول إنه، من المتوقع أن يشهد القطاع الصناعي المصري المزيد من النمو في السنوات القادمة، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والاستثمار، والفضل في ذلك لتوجيهات الرئيس السيسي والنقلة الاقتصادية في مصر.

الشعب الجمهوري الصناعة قطاعات اقتصاديه قطاع الصناعة البرلمان

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