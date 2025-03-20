محافظ القليوبية: لن نسمح باستغلال إجازة عيد الفطر لارتكاب مخالفات البناء

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بتكثيف حملات المتابعة والتفتيش على مدار الساعة خلال أيام العيد، وذلك لمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات بناء أخرى، في خطوة استباقية لمواجهة استغلال البعض لفترة إجازة عيد الفطر المبارك في ارتكاب مخالفات البناء.

نوبات عمل مستمرة لفرق التفتيش

وخلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، شدد المحافظ على أهمية تفعيل نوبات عمل مستمرة لفرق التفتيش، والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين الحملات وضبط المخالفين بشكل فوري وحاسم.



وأكد المحافظ على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، وعدم التهاون في مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن الغذائي وتقوض جهود التنمية.

واستعرض المحافظ أبرز ملامح خطة المحافظة خلال عيد الفطر والتي من بينها تكثيف حملات التفتيش من خلال فرق عمل تعمل على مدار 24 ساعة لرصد أي مخالفات بناء، والتنسيق الأمني المكثف من خلال التعاون وثيق مع مديرية الأمن لضمان سرعة وفاعلية التعامل مع المخالفات والتطبيق الحازم للقانون من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون استثناء وحماية الرقعة الزراعية من التعديات خلال فترة العيد.

ووجه المحافظ رسالة إلى المواطنين، مؤكداً أن المحافظة لن تسمح باستغلال فترة العيد لارتكاب مخالفات، ودعا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات بناء مخالفة، مشدداً على أن الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات مسؤولية مشتركة. واكد المحافظ أنه من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات المشددة في الحد من مخالفات البناء خلال عيد الفطر، وتعزيز جهود المحافظة في الحفاظ على الأراضي الزراعية وتطبيق القانون.