مالمو للسينما العربية يكرم أحمد حلمي في دورته الـ 15

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية أن يعلن عن تكريم النجم الكوميدي المصري أحمد حلمي خلال دورته الخامسة عشرة، والمقرر إقامتها في مدينة مالمو السويدية من 29 أبريل إلى 5 مايو 2025.

وسيتم منح أحمد حلمي التكريم في حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان يوم 29 أبريل في سينما رويال، التي تعد أكبر صالة عرض سينمائي في إسكندنافيا.

وفي تعليق على هذا التكريم، صرّح رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية محمد قبلاوي قائلاً: "يُعد أحمد حلمي أحد أبرز نجوم السينما العربية، ويمتلك مسيرة فنية غنية تميّزت بالإبداع والتميز. ترك حلمي بصمة فريدة في السينما العربية من خلال أدواره الكوميدية التي عكست قضايا المجتمع بروح فكاهية وحس إنساني رفيع. نحن فخورون بتكريمه في مالمو تقديراً لإسهاماته الكبيرة في صناعة السينما

من جانبه، أعرب الفنان أحمد حلمي عن امتنانه وشكره العميق لمهرجان مالمو للسينما العربية على هذا التكريم، حيث قال: "التكريم للفنان عموماً، ولي بشكل خاص، هو بمثابة وسام حب وتقدير لا يُقدر بثمن. رحلتي في السينما لم تكن مجرد رحلة مهنية عادية، بل كانت رحلة زاخرة بالتجارب والتحديات والسعادة والمتعة الفنية

وبالإضافة إلى التكريم، سيعقد النجم أحمد حلمي "ماستر كلاس" في اليوم التالي بحضور جمهور مالمو من مختلف الجنسيات، حيث سيتحدث عن تجربته الفنية ومسيرته في السينما المصرية والعربية.

أحمد حلمي

فنان مصري شهير وكوميديان بارع، لم يقتصر نشاطه على التمثيل فحسب، بل خاض تجارب فنية متعددة، منها التأليف والإنتاج والبرامج التلفزيونية. من أبرز أعماله السينمائية الناجحة: "ميدو مشاكل" (2003)، "صايع بحر" (2004)، "زكي شان" (2005)، "كدة رضا" (2007)، "عسل أسود" (2010)، و"واحد تاني" (2022). يتميز حلمي بقدرته على تجسيد شخصيات ملهمة ومؤثرة، ومعالجة القضايا الاجتماعية بروح الدعابة والحساسية الفنية.

على مدار أكثر من عقدين، شارك أحمد حلمي في أكثر من 50 عملاً سينمائياً، حاز خلالها على العديد من الجوائز والتكريمات من مهرجانات محلية ودولية. كما تم تعيينه سفيراً إقليمياً لليونيسف لدعمه قضايا الأطفال والتوعية بالصحة النفسية

يواصل أحمد حلمي مسيرته الفنية المتميزة، ويظل واحداً من أكثر الفنانين تأثيراً ومحبة لدى الجمهور في مصر والعالم العربي