في العاصمة الإدارية.. محمد رمضان يمنح 20 عاملا 400 ألف جنيه

قدم الفنان محمد رمضان، حلقة اليوم من برنامج "مدفع رمضان " المذاع على قناة " دي إم سي" ، من شوارع القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال محمد رمضان: "قلنا هننزل العاصمة الإدارية الجديدة.. وده مشروع عظيم بيتعمل دلوقتي وإحنا بنبني مدينة عالمية كبيرة".

وقابل رمضان مجموعة من العمال في أتوبيس، وقال:" انتوا رجالتنا الأبطال.. وإحنا بنبني إنجاز"، ورد أحد العمال :" انت رقم واحد يا محمد يا رمضان".

وقال محمد رمضان :"هنقسم الـ 400 الف جنيه على الـ 20 عامل في الأتوبيس ده وكل واحد هياخد 20 ألف".

مدفع رمضان

يواصل الفنان محمد رمضان تقديم برنامجه "مدفع رمضان"، الذي يُعرض على قناة DMC، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو تحقيق أحلام الجمهور، سواء من خلال الجوائز المالية أو المفاجآت المختلفة.

وقال رمضان: "اللي محققش حلمه بنحققهوله بفلوس أو بحاجات تانية".

