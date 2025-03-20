عايز مشروع آكل منه عيش.. محمد رمضان يحقق حلم مواطن من الأقصر

جابت سيارة الفرحة التابعة لمدفع رمضان محافظة الأقصر، للتعرف على أحلام المصريين هناك، وذلك في حلقة اليوم من برنامج "مدفع رمضان" المذاع على قناة " دي إم سي".



وحقق محمد رمضان حلم مواطن يدعى محمد إبراهيم طه والذي طلب مشروعا “ياكل منه عيش”.

وقال رمضان :" ألف مبروك هنكلمك ونعرف المشروع بتاعك وحلمك اتحقق يابن محافظة الاقصر العظيمة".





مدفع رمضان

يواصل الفنان محمد رمضان تقديم برنامجه "مدفع رمضان"، الذي يُعرض على قناة DMC، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو تحقيق أحلام الجمهور، سواء من خلال الجوائز المالية أو المفاجآت المختلفة.

وقال رمضان: "اللي محققش حلمه بنحققهوله بفلوس أو بحاجات تانية".

