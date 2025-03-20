إمام مسجد السيدة زينب: من يسير على خطى الأنبياء في الإحسان للناس ينال عظيم الأجر والفضل عند الله

أكد الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، أن الإسلام يحث على الإحسان إلى الآخرين، وأن من يسير على خطى الأنبياء في الإحسان للناس ينال عظيم الأجر والفضل عند الله.

وقال أحمد عصام فرحات، خلال تقديمه برنامج “وبشر المؤمنين”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن قصة سيدنا موسى عليه السلام تحمل الكثير من القيم الأخلاقية العظيمة التي يجب أن يتعلمها المسلمون، ومن أبرزها الشهامة والمروءة والسعي في قضاء حوائج الناس.

تمنعهما ظروفهما من السقي

وتابع إمام مسجد السيدة زينب، أن موقف سيدنا موسى عندما وجد امرأتين تمنعهما ظروفهما من السقي، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، يعكس خلقًا عظيمًا ونبلًا في التعامل، مستشهدًا بقول الله تعالى: "فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير" .