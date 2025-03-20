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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مزدوج جنسية يشارك مع منتخب مصر لأول مرة.. من هو سونى شاربلس؟

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب
أحمد أيمن

شهدت المباراة التي أقيمت بين منتخب مصر للشباب وقطر مؤخرًا حدثًا مميزًا يتمثل في الظهور الأول للاعب سونى شاربلس، الذي يحمل الجنسية المصرية والإنجليزية. 

جدير بالذكر أن مباراة مصر وقطر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدورة الودية الدولية المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.

منتخب مصر للشباب

يشارك المنتخب المصري للشباب مع المنتخبات الأوليمبية لدول قطر وكرواتيا والإمارات في الفترة من 16 الي 26 مارس الجاري ضمن استعدادات مصر للمشاركة في كاس الأمم الإفريقية للشباب.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها كوت ديفوار من 26 أبريل إلى 17 مايو المقبلين والمؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب.

وتستضيف كوت ديفوار كأس إفريقيا تحت 20 عاما خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

ويتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

مباراة مصر وقطر

تقدم منتخب قطر في المباراة بتسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب مبارك شنان الذي أحرز هدفًا برأسية رائعة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول للمباراة.

في الشوط الثاني تمكن الفراعنة الصغار من تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب أحمد خالد كباكا في الدقيقة 80 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

من هو سونى شاربلس؟

شهدت المباراة، مفاجأة بالظهور الأول للاعب سونى شاربلس مزدوج الجنسية وهو شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، وُلد في مارس 2005 في سالفورد، إنجلترا. 

يتميز شاربلس بموهبته الكروية وقدرته على اللعب في عدة مراكز، حيث يلعب حاليًا لنادي بولتون واندرارز الإنجليزي، وبدأ رحلته الكروية في أكاديمية النادي منذ أن كان في التاسعة من عمره.

قبل انضمامه إلى بولتون، مر سونى بخبرات قيمة في أكاديميات الأندية الكبيرة مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، حيث تطور كلاعب ناشئ واكتسب المهارات اللازمة. 

ويمثل انضمام سوني شاربلس إلى منتخب مصر للشباب علامة فارقة في مسيرته، بعد أن اختاره المدرب أسامة نبيه للمشاركة في الدورة الودية.

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