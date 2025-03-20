رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابق يخشى من نشوب حرب أهلية

عبر أهارون باراك، رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابق، عن خشيته من أن تدفع الإجراءات الأخيرة لحكومة نتنياهو، بما في ذلك جهود إقالة رئيس الشاباك والمدعي العام، بلاده إلى حرب أهلية.

وانتقد باراك في حديثه لموقع يديعوت أحرونوت العبري تحركات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث قال باراك إن "المشكلة الرئيسية هي أن المجتمع الإسرائيلي سيكون الجبهة الثامنة"، في إشارة إلى جبهات الصراع ضد الإحتلال الإسرائيلي.

وقال باراك: "إن هذا التصدع داخل المجتمع اليهودي يتدهور وفي النهاية، أخشى أنه سيكون مثل قطار ينطلق من القضبان ويغرق في هوة تسبب في حرب أهلية". وأضاف "هذا هو الإنقسام الشديد بين الإسرائيليين وأنفسهم الذي قد يتوسع".

وطالب أهارون باراك الشعب "اليهودي" أن يمنع تغول الأغلبية، في إشارة إلى نتنياهو وحكومته التي يسيطر عليها اليمين المتطرف، وذلك لمنع وقوع حرب أهلية وشيكة على حد وصفه.