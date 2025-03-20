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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المتهم لامس جسدها.. القصة الكاملة لهتك عرض طفلة مصر القديمة

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية
رامى المهدي

كشف أمر إحالة المتهم في واقعة هتك عرض طفلة على يد شاب في منطقة مصر القديمة عن أقوال والدة الضحية.

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة مصر القديمة

وقالت منى م.  39 عاما  ربة منزل والدة الضحية، إن ابنتها أخبرتها عقب الواقعة أن المتهم قام باستيقافها بالعقار محل سكنهما وقام بتقبيلها ومعانقتها عنوة عنها مستغلاً في ذلك صغر سنها وأعقب ذلك حسر ملابسها وفرت هاربة.

كما أكد الشاهد الثالث، أحمد عبد العزيز  ٣١ عاما، باحث اجتماعي بخط نجدة الطفل محافظة القاهرة انه بمناقشة المجني عليها تبين انها تعاني من نسبة تأخر عقلي وقررت له بالواقعة على النحو الوارد بشهادة الشاهدة الأولى.

وكشف أمر إحالة في الجناية رقم ٢٩٥ لسنة ۲۰۲٥ جنايات مصر القديمة والمقيدة برقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب القاهرة الكلية أن المتهم عبد الباري ي. محبوس 22 سنة، أنه في يوم ٢٠٢٥/١/١١ محافظة القاهرة، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة هتك عرض المجني عليها الطفلة حنين ش. حال كونها لم تتجاوز من العمر الثانية عشرة سنة ميلادية وكان ذلك بالقوة والإكراه بأن قام بتقبيلها ومعانقتها عنوة مستغلاً في ذلك صغر سنها وعدم إدراكها قاصداً من ذلك هتك عرضها بالقوة والإكراه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها حال كونها من ذوي الإعاقة لإحدى حالات الخطر وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية وجنحة بالمادة ٢٦٨ / ١ من قانون العقوبات والمواد ٢ ، ١/٤٦ فقرة ٢ ، ٤٧ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸ والمادة ١١٦ مكرر / ١ من القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰٨ بشأن الطفل.

وأوضح مجري التحريات، نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة، أن تحرياته السرية دلته لارتكاب المتهم للواقعة وفق شهادة الشاهدة الأولى وأنه حال ضبطه للمتهم أقر له بارتكابه للواقعة وعزا قصده من ارتكابه الواقعة هتك عرضها.

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