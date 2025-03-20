القبض على شخص يروج لأجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية والبرمجيات والبث الفضائى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الحقوق الملكية الفكرية قيام (مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة امبابة بالجيزة) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون .



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وضبط مالك المحل، وعثر بالمحل على مضبوطات أبرزها (عدد من أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص").. وبمواجهته أقر بإرتكاب المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.