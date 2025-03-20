قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: الشركات المصرية خيار أكثر كفاءة وأقل تكلفة للدول الإفريقية
+90.. إنبي يفوز على الأهلي في بطولة كأس عاصمة مصر بهدف نظيف
ترامب يعلن إغلاق وزارة التعليم الأمريكية
مش شايفة حاجة تستدعي دا كله .. انتصار تعلق على خلافها مع شيماء سيف
قاضية أمريكية تمنع إدارة ترامب من ترحيل طالب مؤيد للفلسطينيين في جامعة جورج تاون
وزير الخارجية: تكلفة مشروع سد جوليوس نيريري تفوق ثلاثة مليارات دولار
مصطفى بكري يطالب الأعلى للإعلام بمنع المسلسلات المسيئة للقيم المجتمعية
الزمالك يدرس تأجيل حسم ملف المثلوثي حتى نهاية الموسم
مصطفى بكري: لا صحة لشائعات زيادة أسعار الكهرباء
كولر يؤجل موعد عودته للقاهرة بموافقة الأهلي
البامية بـ250 جنيهًا والليمون بـ95| .. شعبة الخضروات تكشف أسرار الارتفاع المفاجئ في الأسواق
حلم المونديال يقترب.. كم نقطة يحتاجها منتخب مصر للتأهل لكأس العالم 2026؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

البرلمان يناقش إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية.. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

تشهد جلسات البرلمان الأسبوع المقبل، استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، والذي يتضمن ـ بحسب بيان المجلس ـ تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

إنشاء أجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية 

ونص مشروع القانون على إنشاء أجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ويختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

اختصاصات المجلس

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص

البرلمان قانون العمل المجلس الأعلى للسلامة المهنية أجهزة البحوث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية، أحمد كاجوك

زيادة المعاشات بنسبة 25 % بدءا من إبريل.. تعرف على طريقة حسابها

عيد الفطر

البحوث الفلكية تعلن موعد عيد الفطر في مصر والدول العربية

صورة أرشيفية

بعد صرف الدعم الإضافي| 10 ملايين مستفيد من منحة رمضان.. تعرف على الضوابط والشروط

محمد سامي ومي عمر

بعد اعتزال محمد سامي.. مي عمر تكشف حقيقة اعتزالها الفن

حالة الطقس

رياح وأمطار تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تسيطر على الطقس

إجازة عيد الفطر

العيد يوم الأحد أم الإثنين؟.. مفاجأة بشأن عدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

سعر الذهب

الجرام يتخطى 5 آلاف جنيه رسميًا بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

وزير الكهرباء، ومحررة صدى البلد

وزير الكهرباء لصدى البلد: لا زيادة في أسعار الكهرباء يونيو القادم

ترشيحاتنا

علي جمعة

علي جمعة: الدين هو العلم بينما التدين هو السلوك والعبادة

أدعية تمنع عنك الفقر

معنى دعاء «رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير».. وأفضل أدعية تمنع عنك الفقر

دعاء السجده

دعاء السجده.. كلمات مأثورة عن النبي رددها في صلاتك

بالصور

للأمهات .. أسباب غير متوقعة لانخفاض لبن الرضاعة

رضاعة الاطفال
رضاعة الاطفال
رضاعة الاطفال

طريقة عمل البيتيفور بالصور والمقادير.. بالزبدة أو السمنة زى المحلات

طريقة عمل البيتيفور بالكيلو بالصور والمقادير
طريقة عمل البيتيفور بالكيلو بالصور والمقادير
طريقة عمل البيتيفور بالكيلو بالصور والمقادير

الكحك بطريقة المحلات.. اعرفي المقادير بالأكواب وأسرار العجينة اللذيذة

الكحك زى المحلات
الكحك زى المحلات
الكحك زى المحلات

عيد الأم 2025 .. أفكار جديدة لأجمل الهدايا| رخيصة وغالية

هدايا عيد الام
هدايا عيد الام
هدايا عيد الام

فيديو

احمد سعد

بعربية فارهة هدية.. أحمد سعد يعلن عودته لأم بناته رسميا

الفريق أحمد خليفة رئيس الأركان

رئيس الأركان: خريجو معهد ضباط الصف المعلمين أحد الدعائم الرئيسية للقوات المسلحة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد تعليق الرئيس .. تفاصيل قرار حكومي رسمي يخص الدراما المصرية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

عودة الشتاء .. أمطار ورياح وبرودة .. تغير كبير في حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

المزيد