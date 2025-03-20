ترامب يعلن إغلاق وزارة التعليم الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تصريحات، مساء اليوم الخميس، أنه سيقوم باتخاذ كل الخطوات القانونية لإغلاق وزارة التعليم الأمريكية في أسرع وقت ممكن.

ومن المرتقب أن يوقع ترامب أمرًا تنفيذيًا، يوم الخميس، يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم، بناء على تعهد انتخابي سابق له، وفقًا لملخص البيت الأبيض.

ويثير القرار قبل التوقيع عليه، الكثير من اللغط، حيث تم الطعن عليه من قبل مجموعة من المدعين العامين الديمقراطيين، الذين رفعوا دعوى قضائية تسعى إلى منع ترامب من تفكيك الوزارة ووقف تسريح ما يقرب من نصف موظفيها الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي.

ويسعى ترامب ومستشاره الملياردير إيلون ماسك إغلاق البرامج والمؤسسات الحكومية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دون موافقة الكونجرس، لكن إلغاء وزارة التعليم سيكون أول محاولة لترامب لإغلاق وكالة على المستوى الوزاري.