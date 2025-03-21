أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يسلم عقود تعويضات موط القديمة.. وتكريم الأسر القرآنية وحفظة كتاب الله

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الساعات الماضية، من أهمها، محافظ الوادي الجديد يسلم عقود تعويضات موط القديمة وغيرها من الأحداث الهامة.

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتسليم جزء من عقود تعويضات منطقة موط القديمة للأهالي، بحضور اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز.

وأوضح المحافظ أنه جاري إنهاء إجراءات تسليم عقود باقي الأهالي تعويضًا عن الأراضي التي تم إزالتها ضمن خطة تطوير المنطقة؛ لاستغلالها في مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع على المواطنين.

جاء ذلك خلال تواجده خلال تواجده بمركز الداخلة وعلى هامش تكريم حفظة القرآن الكريم.

محافظ الوادي الجديد يكرم الأسر القرآنية وحفظة كتاب الله

كرّم اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الأسر القرآنية وحفظة القرآن الكريم بالمسابقة القرآنية الكبرى التي أطلقتها المحافظة تحت إشراف مديرية الأوقاف، بحضور الشيخ رمضان يوسف، وكيل مديرية الأوقاف، ومحمد منير، مدير عام التضامن الاجتماعي، ولفيفٍ من القيادات التنفيذية.

وصرّح المحافظ، بأنه تم تكريم الفائزين بمركزي الداخلة وبلاط، وجار استكمال تكريم حملة كتاب الله الكريم على مستوى مراكز المحافظة، موضحًا أن هذا العام يتم تكريم الأسر القرآنية لأول مرة بـ ٤ رحلات حج و٤ رحلات عمرة مهداة من المحافظة للأسر القرآنية بالاقتراع بين الفائزين، بالإضافة لمليون جنيه موزعة بين الأفراد الفائزين وفقًا لمستوى الحفظ، مهنئًا الجميع وراجيًا أن يدوم القرآن لهم نبراسًا ونورًا.

يُذكر أنه قد اجتاز المسابقة ١٢١٧ حافظًا وحافظة لكتاب الله بمراكز المحافظة الخمسة بمستويات المسابقة المختلفة بالإضافة إلى ٨ من الأسر القرآنية، وذلك من إجمالي ١٥٧٠ متقدمًا للمسابقة.

دعم حفظة القرآن الكريم

تأتي هذه المسابقة في إطار اهتمام محافظة الوادي الجديد بدعم حفظة القرآن الكريم وتشجيع النشء والشباب على التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية. وتعكس هذه المبادرة حرص المحافظة على تكريم الجهود المبذولة في حفظ كتاب الله، وتعزيز الدور المجتمعي للمساجد والمؤسسات الدينية في نشر تعاليم الإسلام الوسطية.

وتشهد المسابقة إقبالًا متزايدًا كل عام، حيث تُنظَّم وفق معايير دقيقة تشمل مختلف مستويات الحفظ، بدءًا من جزء واحد حتى القرآن الكريم كاملًا. وتُعد هذه المبادرة أحد أوجه الدعم المقدم لحفظة القرآن، إلى جانب جهود المحافظة في تعزيز الأنشطة الدينية والثقافية، بما يسهم في بناء جيلٍ واعٍ متسلح بالقيم الروحية والعلمية.



كما تسهم المسابقة في ترسيخ الهوية الدينية وتعزيز روح التنافس الإيجابي بين المشاركين، مما يعكس اهتمام الدولة برعاية المواهب القرآنية.

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع وقف النخيل الخيري

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال جولته بموط بالداخلة، أحد مشروعات وقف النخيل الخيري المتميزة، المقام على مساحة ٥ أفدنة بالتعاون بين المركز وإحدي الجمعيات الخيرية، يرافقه اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، ومحمد منير، مدير عام التضامن الاجتماعي.

وأشاد المحافظ بمشروع الوقف الذي يضم ٥٠٠ نخلة منزرعة و١٦٠٠ فسيلة، بالإضافة إلى منطقة لتحويل مخلفات النخيل إلى سماد كومبوست. ووجّه بتعميم التجربة بكل القرى، وتسليم مفرمة مخلفات نخيل من الوحدة المحلية لخدمة أغراض المشروع.

وأكد المحافظ، أن مشروع وقف النخيل الخيري يعكس أهمية التكافل المجتمعي والاستثمار الأمثل في الموارد الزراعية، مشيرًا إلى أن التجربة تمثل نموذجًا ناجحًا للمشروعات التنموية التي تجمع بين البعد الخيري والاستدامة الاقتصادية.

كما شدد على ضرورة تعميم التجربة في باقي قرى ومراكز المحافظة، لضمان توسيع رقعة زراعة النخيل وتعظيم الاستفادة من مخلفاته عبر توفير المعدات اللازمة، مثل مفرمات مخلفات النخيل التي تساعد في تحويلها إلى أسمدة عضوية، ما يحقق أثرًا بيئيًا واقتصاديًا إيجابيًا.

وأشار المحافظ إلى أن دعم مثل هذه المشروعات يأتي ضمن رؤية المحافظة لتعزيز الاقتصاد الأخضر، والاستفادة من النخيل كأحد المقومات الزراعية الرئيسية للوادي الجديد.

جهود المحافظة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية



يأتي هذا المشروع في إطار جهود محافظة الوادي الجديد لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، ودعم الوقف الخيري كإحدى الأدوات الفعالة لتحقيق التنمية المستدامة. ويهدف المشروع إلى توفير مصادر دخل مستدامة من خلال زراعة النخيل، واستغلال مخلفاته في إنتاج الأسمدة العضوية، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وتحرص المحافظة على توسيع نطاق المشروعات الخيرية والتنموية، خاصة تلك المرتبطة بالنخيل، باعتباره المحصول الاستراتيجي الأول بالوادي الجديد، كما يأتي المشروع في سياق تشجيع الشراكات بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني، لضمان استدامة التنمية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات الزراعية والبيئية بالمحافظة.

محافظ الوادي الجديد يتابع عددا من المشروعات بالخارجة

في إطار جهود المحافظة لتنويع مصادر الدخل واستغلال الموارد المتاحة، قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بجولة تفقدية لمشروع تجفيف الطماطم، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وجهاد متولي رئيس المركز، وعدد من المسئولين المعنيين.

تفقّد مشروع تجفيف الطماطم المقام بمجمع تمور الخارجة، وأوضح المحافظ أنه تم إطلاق المشروع نظرًا لانخفاض أسعار الطماطم هذا العام، وسعيًا لاستغلال فترة الراحة بعد موسم التمور، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى زيادة فرص العمل للشباب وزيادة صادرات المحافظة من المنتجات الزراعية، خاصة أنه يعتمد على تجفيف الطماطم دون مواد كيماوية، بما يضمن جودة المنتج النهائي ومطابقته.