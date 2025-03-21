إلهام عبد البديع: عدم إنجابي للأولاد ليس صدفة

كشفت الفنانة إلهام عبد البديع عن سبب عدم إنجابها حتى الآن، موضحة أن الأمر كان قرارًا مؤجلًا وليس مجرد صدفة، قائلة: "كنا بندرس الموضوع مع بعض".



وعند سؤالها عن المهنة التي كانت ستحترفها لو لم تكن ممثلة، أوضحت خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أنها كانت ستتجه إلى مجال الطب النفسي.

وتابعت إلهام عبد البديع "كنت أتمنى أكون دكتورة نفسية، لأنني مهتمة بفهم الشخصيات وتحليل المشاعر".

وأضافت أنها تمتلك أيضًا موهبة في الرسم التشكيلي، مما يجعلها تميل دومًا إلى الفنون بأنواعها.



